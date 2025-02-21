İş Hanında Korkunç Ölüm: Cansız Bedeni Böyle Bulundu

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir iş hanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ahmetpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan iş hanından yükselen dumanları fark eden görevli, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangının prizden kaynaklanmış olabileceği öngörüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, duman tahliyesi için binadaki pencereleri açmaya başladı. Bu sırada yerde hareketsiz yatan bir kadın fark edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 40 yaşındaki Sinem Ablay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ve olayın detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA