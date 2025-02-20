İmamoğlu İstanbulluları AKOM’dan Uyardı, Üç Güne Dikkat Çekti: 'Sakın Trafiğe Çıkmayın!'

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürürken, İstanbul Valisi Davut Gül ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan peş peşe açıklamalar geldi. İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yarın eğitim-öğretime ara verildi. Öte yandan bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı duyuruldu.

Vali Gül'ün açıklamalarının ardından açıklama yapan İmamoğlu da vatandaşlara tedbir çağrısı yaptı. yarın kar yağışlarının daha da etkili olacağını belirten İmamoğlu, şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması önünde uyarıda bulundu.

Kentteki çalışmalara ilişkin bilgi veren İmamoğlu, 3 bin 375 iş makinemiz var. Köylerde etkin görev alacak kar küreme aparatlı 170 traktör çalışacak. Vinç ve kurtarıcı sayısı 53. Metrobüs güzergahında da 44 araç ve iş makinesi de sürekli faaliyet halinde olacaklar" dedi.

'BÜYÜK BİR SEFERBERLİK VAR'

AKOM'da açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda trafikteki yoğunluğa baktığımda iş birliği içerisinde olma İstanbullunun son beş yıldır çok etkili bir biçimde katıldığı husus. Bütün İstanbullu hemşehrilerime teşekkürü borç biliyorum. Valimizin çocuklarımıza, gençlerimize okulların tatil olduğunu açıklaması çok kıymetli. İstanbulumuzun çocukları umarım çok güzel vakit geçirirler. Bütünüyle büyük bir mücadele içerisinde bütün kurum ve kuruluşlar. Şu anda 11 bin 916 personelimiz sahada. Bunun dışında kamu kurum ve kuruluşlarının çok yönlü, çok etkin bir çalışma söz konusu. Büyük bir seferberlik bu tür anlar.

'TRAFİĞE ÇIKMAYIN'

Bugünün biraz durağan olma ihtimalini konuşmuştuk. Ancak uzmanlarımızın Meteoroloji’den aldıkları raporlar doğrultusunda bize aktardıkları bilgiler ışığında, yarın sabah itibarıyla daha etkin bir kar yağışının İstanbul’a girmesi bekleniyor. Sabah erken saatlerde başlayacak olan yoğun kar yağışı beklentisi cumartesiyi de kapsayacak. Sıfırın altında seyredecek olan hava sıcaklığı ile cumartesi ve pazar da devam etmesi ihtimali yüksek. Bugünden çok daha fazla tedbirli, özellikle trafiğe çıkma konusunda vatandaşlarımızın özellikle yarını çok daha tedbirli bir şekilde geçirmesi gerekiyor. İmkanınız varsa mümkün olduğunca araçlarınızla yarın trafiğe çıkmayın. Toplu taşıma imkanlarından faydalanın. Araç sayısı ne kadar az olursa sahadaki tedbirlerin bir o kadar güvenli gerçekleşmesi söz konusu. Vatandaşlarımızın yarını çok yüksek seviyede tedbirli geçirmesini buradan özenle duyuruyor ve hemşehrilerimizin buna uyum göstereceğine inanıyorum. Sahada sorumluluğumuz, bütün kurumlarla iş birliğimiz devam edecek."

Kaynak: Haber Merkezi