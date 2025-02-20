İstanbul'da Okullara Tatil Geldi! İstanbul Valisi Gül Açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, İl AFAD Merkezi'nde karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yarın eğitim-öğretime ara verildi. Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle bu gece saat 24.00 itibarıyla motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

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İstanbul'da Okullara Tatil Geldi! İstanbul Valisi Gül Açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, İl AFAD Merkezi'nde karla mücadele çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Veliler ve öğretmenlerin merak ettiği soruya yanıt geldi.

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yarın (21 Şubat 2025) eğitim ve öğretime ara verildi. Ayrıca Vali Gül, üniversiteler ve özel kurslar hariç bütün eğitim kurumlarında 21 Şubat’ta eğitime ara verildiğini de duyurdu. Öte yandan kamu kuruluşlarında çalışan gazi, hamile, engelli ve sekiz yaşından küçük çocuğu olan kadın personeller izinli sayılacak.

KURYELERE YASAK GELDİ

İstanbul Valisi Gül, bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu.

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Kaynak: AA

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