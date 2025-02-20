Bilanço Ağırlaşıyor! Başkentte Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı Yükseldi

Ankara'da sahte içki kabusunda bilanço ağırlaşıyor. Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63’e yükselirken, 36 kişinin de yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sahte alkollü içki üretimi ve satışıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 30’a yükseldi, 38 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi