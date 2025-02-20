Kütahya'da Erkek Dehşeti: Hamile Eşini Tüfekle Vurdu

Kütahya'da Osmangazi Mahallesi Nergis Sokak’ta bir kadın sokak ortasında tüfekle vuruldu. Edinilen bilgiye göre; bir süre önce eşi Y.K. (20) ile tartışan F.K. (19), annesinin evine gitti. Y.K., bugün sokakta gördüğü hamile eşi F.K.’yi tüfekle vurup kaçtı.

Yaralı kadın ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan Y.K. ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla Sultanbağı Mahallesi Geçit Sokak’ta suç aleti tüfek ile birlikte yakalanıp, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Y.K. ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

Tedavisi süren F.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA