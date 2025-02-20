Ankara’da 'Necla Teyze'nin Şüpheli Ölümünde Flaş Başvuru

Ankara’nın Altındağ ilçesinde beslediği köpeklerinin belediye tarafından alınmasına tepki gösterdiği görüntüler sonrasında, evinde çıkan yangında hayvanlarıyla birlikte hayatını kaybeden 81 yaşındaki Ülker Güleryüz’ün ölümüne ilişkin inceleme devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Güleryüz’ün evinin kundaklandığı iddiasına ilişkin olayın cinayet olarak değerlendirilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi. Dilekçede, yaşlı kadının evinde çıkan yangının şüpheli olduğu vurgulandı.

'PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Konuya ilişkin açıklama yapan Avukat Tuğba Gürsoy, şunları söyledi: Çok açıkça bir cinayet var burada ve bunun araştırılmasını istiyoruz. Bu yüzden de bu işin peşini bırakmayacağız. Güvenli sokaklar, güvenli şehirler adı altında birtakım hesaplar, hayvan düşmanlığı yaparak insanlar arası çatışma çıkarmaya çalışıyor.

NE OLMUŞTU?

Ankara’nın Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'nde sokak köpeklerini besleyen, Ülker Güleryüz'ün 'Bambam' isimli köpeği, belediye ekipleri tarafından alındı. Çevresinde Necla teyze olarak tanınan Güleryüz, köpeklerinin alınmasına tepki gösterdi.

Olayın ardından Güleryüz’ün evinde şüpheli bir yangın çıktı. Çıkan yangında Güleryüz ve beslediği hayvanlar hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA