İbretlik Olay! Her Şey Saniye Saniye Kamerada: Silahla Şaka Yapayım Derken...

Adana’da bir kişi, ateşli silahla arkadaşlarına şaka yapmak isterken, kazara kendisini vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, Arif Y. Elinde bulunan ruhsatsız tabanca ile, av tüfekli 2 arkadaşıyla şakalaşmaya başladı. Tabancasını önce arkadaşlarına doğrultan Arif Y. Daha sonra, kendi boynuna dayadı. Tabancanın ateş alması sonucu yere yığılan Arif Y. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arif Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayın ardından, Arif Y.’nin 2 arkadaşı gözaltına alındı. Olay yerindeki 3 silaha el konulurken, şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA