Hastalara Biber Gazı Sıkan Doktorla İlgili Yeni Gelişme

Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalara biber gazı sıkan, personele silah gösteren ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen doktor, tutuklandı. Doktorun evinde ve aracında havalı tabanca, elektro şok cihazı ve biber gazı ele geçirildi.

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Hastalara Biber Gazı Sıkan Doktorla İlgili Yeni Gelişme

14 Şubat’ta Üsküdar Devlet Hastanesi’nde, bir doktor personele silah göstermiş, hastaları biber gazı sıkarak ve elektro şok cihazı kullanarak korkutmuştu. Ayrıca doktorun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği öne sürülmüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlatarak hastanenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve şüpheli doktor O.K.K.’yi gözaltına aldı.

Hastalara Biber Gazı Sıkan Doktorla İlgili Yeni Gelişme - Resim : 1

DOKTOR TUTUKLANDI

Şüphelinin ikametinde ve aracında yapılan aramalarda, 5 havalı tabanca, 3 elektro şok cihazı ve 2 biber gazı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen O.K.K., savcılık ifadesinin ardından “silahla tehdit” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastalara Biber Gazı Sıkan Doktorla İlgili Yeni Gelişme - Resim : 2

DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, olayla ilgili disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hasta hakları, etik kurallar ve mesleki sorumluluk çerçevesinde sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Güner, konunun adli makamlara iletildiğini ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için gerekli açıklamaların yapılacağını vurguladı.

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Kaynak: AA

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