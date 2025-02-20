Kan Donduran Cinayette ‘Pes’ Dedirten Savunma, Her Satırı Utanç Verici

2023 yılında Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde 51 yaşındaki Atila Saruhan, tartıştığı 55 yaşındaki eşi Elena Samsanova’yı 14 bıçak darbesiyle öldürdü. Kan donduran olayın ardından tutuklanan Atila Saruhan’ın kendini savunma şekli ise ‘Pes’ dedirtti.

Davanın Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında, Atila Sarıhan’ın eşini nitelikli kasten öldürme suçundan cezalandırılması talep edildi.

'EVLENEBİLMEK İÇİN BOŞANDIM'

Eşini öldüren Saruhan, eşini çok sevdiğini öne sürerek kendini şu sözlerle savundu: İlk eşimle 25 yıl evli kaldım, ikinci eşimle 50 yaşında evlendim. Onu çok seviyordum. Bir anlık ağır tahrik altında oluşan bir şeydi. Öyle bir şey olmasaydı ben eşimle ömür boyu evli kalmak için evlenmiştim. Ben ilk eşimden onunla evlenebilmek için boşandım.

TUTUKLUĞUNA DEVAM KARARI

Mahkeme pişman olduğunu söyleyen Saruhan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Hazırlanan iddianamede Sarıhan'ın eşini 8'i ölümcül 14 bıçak darbesiyle bıçakladığı ifade edildi.

Saruhan hakkında ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Kaynak: DHA