Ölümü Yüreğimizi Yakmıştı... Necla Teyzenin Komşuları Konuştu: 'Cinayete Kurban Gittiğini Düşünüyoruz'

Ankara'nın Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'nde dün gece saatlerinde vicdanları yaralayan bir olay yaşandı. Mahalleli arasında 'Necla Teyze' olarak bilinen 81 yaşındaki Ülker Güleryüz'ün köpekleri dün öğle saatlerinde Altındağ Belediyesi ekiplerince alıkoyuldu. Yaşlı kadın ekiplere direndiği görüntülerin ardından sosyal medyada hedef haline geldi. Güleryüz, saatler sonra evinde çıkan yangında yanarak can verdi.

Güleryüz’ün cenazesi bu sabah Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Adli Tıp Kurumu’na getirilerek otopsi işlemi uygulandı. Otopsiden sonra Güleryüz’ün cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’na getirildi. Güleryüz’ün cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

KÖPEKLERİ ALIKOYAN BELEDİYEDEN AKILALMAZ HAMLE

Güleryüz’ün cenazesinin kimsesizler mezarlığına defnedileceğini öğrenen Doğa İnsan Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Tülay Danacıoğlu bu duruma engel olmak adına cenazeyi üstlendi. Öte yandan yangından saatler önce Güleryüz’ün köpeklerini alıkoyan Altındağ Belediyesi’nin, Güleryüz’ün cenaze masraflarını ödediği; Danacıoğlu'nun Altındağ Belediyesi’nin yapmış olduğu ödemeyi iptal ettirdiğini ve masrafları üstlendiği öğrenildi.

Danacıoğlu, "Bunu kabul etmememizin nedeni ise teyzemiz yaşarken sahip çıkılmalıydı. Onun ağlayarak, yalvararak ‘köpeklerini aldılar’ diye bağırarak arabaya tutunması ve yere yığıldığı an el uzatmaları gerekiyordu. Şimdi hangi yüzle gelip de burada cenaze hizmetlerinin parasını ödüyorlar. Bunu kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

'HEDEF GÖSTERİLMESE EVİ YANAR MIYDI?'

Yürek yakan olaydaki kundaklama ihtimali üzerine konuşan Hayvanların Yaşam Alanı Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan “Teyzemiz hedef gösterildikten sonra akşam evi yanıyor ve teyzemizde evin içinde feci bir biçimde can veriyor. Ülkedeki bu hayvan düşmanı hesapların hepsini birebir teyzemizin ölümünde sorumlu buluyoruz. Bunların hepsinden hesap sorulmalı, bunların hepsinden yargıda hesap sorulmalı. Hayvana şiddet sarmalı insana şiddete dönüştü. Bunlar durdurulmadığı sürece ne insana ne hayvana şiddet ve vahşet durmayacak. Teyzemizi hedef göstermeselerdi teyzemizin evi yanar mıydı? Teyzemiz kimsesiz dendi. Teyzemiz asla kimsesiz değil. Türkiye’deki bütün vicdan sahibi hayvan sever insanlar teyzemizin cenazesinin sahibidir" dedi.

'CİNAYETE KURBAN GİTTİ'

Doğa İnsan Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Tülay Danacıoğlu da yangının sabotaj olabileceğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Cenazeyi teslim alırken teyzenin naaşını gördük. Tahmin edilemeyecek kadar kötüydü. Yürüyemeyen, koşamayan birisi değildi. Hayvanlarını kurtarmak için koşan teyze kendi canını kurtarmak için de o odadan çıkıp kurtulabilirdi. Tam olarak araştırmanın, soruşturmanın yapılabilmesi için bizler devredeyiz. Onu asla kimsesiz olarak nitelendirmiyoruz. Sonuna kadar bu olayın peşindeyiz. Dün köpekler alındıktan sonra birçok yayın yapıldı, usulsüz yayınlardı. Terör ile fonlanan illegal kişiler yayınlar yapıp ‘önce bunlar öldürülmeli’ şeklinde paylaşımlar yaptılar. Şu anda o paylaşımların hepsi kaldırıldı. Devletimizden bunun araştırılıp, bu kişilerin ortaya çıkartılmasını istiyoruz. Bu bir algı operasyonuydu aynı zamanda da lokasyon resmen açık bir şekilde bildirildi. Dolayısıyla biz bunun kesinlikle doğal ölüm olmadığını, teyzemizin bir cinayete kurban gittiğini düşünüyoruz."

'KİMSEYE BİR ZARARI YOKTU'

Güleryüz’ün komşularından Cüneyt Yazar, "Sabah belediye köpekleri toplatmış herhalde. Burada 5-6 tane köpeği vardı. Seviyorduk kendisini, yardım ediyorduk, konuşuyorduk. Kimseye bir zararı da yoktu" ifadelerini kullandı.

'KEDİLERİ VARDI, ONLAR DA YANMIŞTIR'

Güleryüz’ün bir diğer komşusu olan Haydar Çiçen de içerde kedilerin de yanmış olabileceğine değinerek, "Necla Abla burada köpeklere bakıyordu. Evinde yanmış olarak buldular. 5-6 köpeği vardı, kedileri vardı. Kediler de yanmıştır evin içinde. Köpekleri toplamışlar dün sabah, yangın neden çıktı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yanan gecekondunun başında Güleryüz’ün beslediği köpeklerin beklediği görüldü.

Kaynak: ANKA