Okurken Kalbiniz Ağrıyacak... Sadece Köpeği Yaşasın İstiyordu: 80 Yaşındaki Necla Teyze Yanarak Can Verdi

Hayvan katliamlarının ardı arkası kesilmezken, kanlı eller bir insanı hayattan kopardı. Edinilen bilgiye göre; Ankara'nın AKP'li Altındağ Belediyesi'ne bağlı ekipler, bugün gündüz saatlerinde 80 yaşındaki Necla isimli yaşlı kadının sahibi olduğu öne sürülen köpeği barınağa götürmek üzere aldı. Yaşlı kadın ise ekiplere köpeğini almamaları için 'Almayın, köpeğimi bırakın' diyerek yalvardı.

EVDE YANARAK CAN VERDİ

Köpeğin barınağa götürülmesinden saatler sonra yürek yakan bir haber geldi. Yaşlı kadının akşam saatlerinde evinin yandığı ve içinde yanarak can verdiği öğrenildi. Kundaklama ihtimali üzerinde durulurken, emniyet güçleri olay yerinde inceleme yaptı. Yaşlı kadının cenazesi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp'a götürüldü.

KUNDAKLAMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olayın ardından Gerçek Gündem'e konuşan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, yaşlı kadının ekiplere direndiği görüntülerin ardından sosyal medyada hedef haline getirildiğini aktardı. Kundaklama ihtimali üzerine konuşan Özkan, "Net bir şekilde kundaklama diyemiyorum, bu inceleme sonucu açığa çıkacak. Ancak teyze akşama kadar hedef gösteriliyor, bunun akabinde de evi yanıyor. Ve işte buyurun Necla teyze şimdi yanarak can verdi" ifadelerini kullandı.

'ŞİDDET HAYVANDAN İNSANA GEÇTİ'

Olayın açığa çıkarılması ve sorumluların bulunması için İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'na seslenen Özkan, "Hayvan düşmanı hesaplar hakkında da soruşturma açılmasını istiyoruz. Şu an bir şiddet sarmalı içerisindeyiz. Artık boyut hayvandan öte insana geçti" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi