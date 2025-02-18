YRP'de İstifa Depremi: Belediye Başkanı AKP'ye Geçti

Yeniden Refah Partisi'nde kan kaybı devam ediyor. Selendi Belediye Başkanı Murat Daban'ın ardından Elazığ'da YRP’den Sivrice Belediye Başkanı seçilen Ebubekir Irmak da partisinden istifa ederek AKP'ye geçti.

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YRP'de İstifa Depremi: Belediye Başkanı AKP'ye Geçti

Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi yaşandı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi’nden (YRP) Sivrice Belediye Başkanı seçilen Ebubekir Irmak partisinden istifa ederek, AKP'ye katılma kararı aldı.

Elazığ'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi’nden (YRP) Sivrice Belediye Başkanı seçilen Ebubekir Irmak partisinden istifa ederek, AK Parti’ye katılma kararı aldı. Irmak, bu kararın kişisel bir tercih olmadığını; ilçenin menfaatleri doğrultusunda alındığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine AKP'ye katıldığını belirten Irmak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'CUMHURBAŞKANI'NIN DAVETİ ÜZERİNE...'

"Kıymetli Hemşehrilerim; 31 Mart seçimlerinde ilçemize hizmet etmek adına sizlerin teveccühü ile Sivrice Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Aziz şehrimizin turizm başkenti Sivrice’mize ve hemşehrilerime layıkıyla hizmet edebilmek adına, doğal zenginlikleri ve coğrafi konumu itibari ile eşsiz öneme sahip güzel ilçemize kalıcı eserler kazandırılmasına vesile olabilmek için bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım.

'KİŞİSEL BİR TERCİH DEĞİL'

Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, tamamen ilçemizin menfaatlerini gözeterek ve sizlerin beklentilerini karşılamak amacıyla aldığımı özellikle belirtmek isterim. Aldığım tüm kararlarda dua ve desteklerini esirgemeyen; ailem olarak gördüğüm siz kıymetli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ederim. Aldığımız bu kararın öncelikle ilçemize, şehrimize ve AK Partimize hayırlı olmasını diliyorum."

Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı İstifa EttiYeniden Refah Partili Belediye Başkanı İstifa EttiSiyaset

Kaynak: DHA

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