Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı İstifa Etti

Yeniden Refah Partisi’nden Manisa Selendi’nin belediye başkanı olarak seçilen Murat Daban partisinde istifa ettiğini duyurdu.

İstifasına ilişkin sosyal medyadan yazılı bir açıklama yapan Selendi Belediye Başkanı Murat Daban istifasını açıkladı. Daban, açıklamasında, "Bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde, hizmet ve çalışmalarımızı yapma gerekliliği hasıl olmuştur.

Siz kıymetli hemşehrilerimizin kutsal emanetini taşıyıp, Selendimizde daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için, yol arkadaşlarımın ortak görüşü ile Selendi Belediye Başkanlığı görevime Yeniden Refah Partisi ile devam etmeme kararını aldık. Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren hemşehrilerimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA