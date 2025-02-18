Tüm Gözler TÜSİAD'daydı! Soruşturma Sonrası 'Demokrasi' Vurgulu Açıklama

TÜSİAD, Ömer Aras hakkında açılan soruşturmanın ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Kamuoyunda derneğimize yöneltilen eleştiriler dahil her konunun dile getirilmesi, Türkiye’de tartışma ve demokrasi kültürünün zenginliği olarak görülmelidir" denildi.

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Tüm Gözler TÜSİAD'daydı! Soruşturma Sonrası 'Demokrasi' Vurgulu Açıklama

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları (TÜSİAD) Genel Kurulu'nda Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras'ın iktidara yönelik eleştirileri sonrası soruşturma başlatılmıştı. TÜSİAD, soruşturmanın ardından ilk kez yazılı bir açıklama yaparak "Kamuoyunda derneğimize yöneltilen eleştiriler dahil her konunun dile getirilmesi, Türkiye’de tartışma ve demokrasi kültürünün zenginliği olarak görülmelidir" ifadelerine yer verdi.

'ÜLKEMİZİN YÜKSEK MENFAATLERİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞIYORUZ'

TÜSİAD'dan yapılan açıklama şöyle:

"TÜSİAD olarak tüzüğümüzdeki amaçlar doğrultusunda, her zaman ülkemizin kalkınması ve tüm toplumun menfaati hedefiyle, doğru olduğuna inandığımız tespit ve önerilerimizi demokratik kurum ve kurallara saygı ile katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde şeffaflıkla paylaşıyoruz.

Tüm Gözler TÜSİAD'daydı! Soruşturma Sonrası 'Demokrasi' Vurgulu Açıklama - Resim : 1

Ülkemiz için çalışan, üreten, istihdam sağlayan iş insanları ve sanayicilerin gönüllü birlikteliğini temsil eden TÜSİAD olarak; bağımsız ve tarafsız şekilde, ülkemizin refahı ve kalkınmasına katkı sağlayacak konuları gündemimize alıyoruz. Türkiye’nin dünyadaki rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlıyor; uluslararası iş dünyasındaki temsil gücümüz ile ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çalışıyoruz.

'ÜLKEMİZE KARŞI SORUNLULUĞUMUZ'

Kamuoyunda derneğimize yöneltilen eleştiriler dahil her konunun dile getirilmesi, Türkiye’de tartışma ve demokrasi kültürünün zenginliği olarak görülmelidir. Ekonomik kalkınmayı ancak insan hakları temelli, katılımcı demokrasi ilkesini benimsemiş bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz. Ülkemizi ileri taşıyacak ortak hedeflerimize bilgi, deneyim ve önerilerimizle katkıda bulunmak, ülkemize karşı sorumluluğumuzdur."

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Kaynak: Haber Merkezi

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