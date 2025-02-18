O Tarihlere Dikkat! İstanbul Valisi Gül'den Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan ardı ardına gelen uyarıların ardından İstanbul Valisi Davut Gül de vatandaşlara uyarılarda bulundu. O tarihlere dikkat çeken Gül, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın dedi. İşte detaylar...

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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O Tarihlere Dikkat! İstanbul Valisi Gül'den Uyarı

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kentte beklenen olumsuz hava koşullarına dair vatandaşlara uyarılarda bulundu.

O Tarihlere Dikkat! İstanbul Valisi Gül'den Uyarı - Resim : 1
İstanbul Valisi Davut Gül

Vali Gül, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat'ta İstanbul'da olumsuz hava koşullarının beklendiğini belirtti.

O Tarihlere Dikkat! İstanbul Valisi Gül'den Uyarı - Resim : 2

Vali Gül, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir." ifadesini kullanırken resmi duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamalarının takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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