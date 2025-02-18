O Tarihlere Dikkat! İstanbul Valisi Gül'den Uyarı

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kentte beklenen olumsuz hava koşullarına dair vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül

Vali Gül, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat'ta İstanbul'da olumsuz hava koşullarının beklendiğini belirtti.

Vali Gül, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir." ifadesini kullanırken resmi duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamalarının takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında olumsuz hava koşulları beklenmektedir.



✅ Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması,

✅ Araçlarda kış lastiği kullanılması,

✅ Buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması,

✅ Toplu taşıma… — Davut GÜL (@gul_davut) February 18, 2025

Kaynak: Haber Merkezi