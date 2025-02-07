Kadına Şiddet Bitmiyor: Şanlıurfa'da 30 Yaşındaki Kadın Başından Vuruldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başından silahla vurulan kadın, özel araçla Siverek Devlet Hastanesi'ne getirildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kimliğinin Gülcan A. (30) olduğu belirlenen yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan iki çocuk annesi Gülcan A'nın sağlık durumunun ağır ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA