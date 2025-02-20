'Çiftçinin Anası Ağlıyor' Diyen Çiftçiye Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Dava

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Akhisar köyünde tarım ile uğraşan Sinan Çiftçi, geçen yıl ağustos ayında çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları dile getirmişti. Ürünlerinin tarlada kaldığını belirten Çiftçi, iktidara yönelik eleştirip ''Bugün çiftçinin anası ağlıyor” ifadesini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN DAVA AÇILDI

Bu açıklamaları nedeniyle Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Çiftçi hakkında ''Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici beyanlarda bulunarak saldırılarda bulunduğu'' iddiasıyla iddianame hazırlandı. İddianemade, ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçlaması yöneltilen Çiftçi’nin 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Çiftçi hakkında ''belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmayı'' düzenleyen TCK'nın 53. maddesinin de uygulanması talep edildi.

'SUÇUM NE?'

Hakkında yöneltilen suçlamaya ilişkin konuşan Sinan Çiftçi, ''Çiftçinin, üreticinin alın terinin hakkını savunmanın suç olduğu şaka gibi bir dönemde yaşıyoruz. Siyasi parti liderleri, gazeteciler içeride. Kim konuşuyorsa, kim eleştiriyorsa içeride. Benim suçum ne? Yazın 40 derece sıcakta tarlada çalışıp gözü gibi bakıp büyüttüğü domatesi, karpuzu tarlada kalan ve bir dönümde en az 20 bin lira zarar eden çiftçinin hakkını savunmak'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA