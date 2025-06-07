Kurban Bayramı'nda 'Ağzım Tatlansın' Diyenler Dikkat! Baklavalarda Dışkı Tespit Edildi
Kurban Bayramı'nda tatlı tüketimi artarken, Adana’daki 20 farklı işletmeden temin edilen baklava örnekleri üzerinde yapılan mikrobiyolojik analizler çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen çalışmada, incelenen 20 örneğin 5’inde dışkı kökenli E.coli bakterisi tespit edildi.
E.COLİ BAKTERİSİ SAĞLIK RİSKİ OLUŞTURUYOR
Araştırmayı yürüten Prof. Dr. Işıl Var, E.coli bakterisinin özellikle yaşlılar ve çocuklar için ölümcül sonuçlar doğurabilecek ciddi bir tehdit olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Işıl Var, bu tür bakteriyel kontaminasyonların genellikle hijyen koşullarına uyulmadan yapılan üretimden kaynaklandığını belirtti.
TATLI TÜKETİMİNDE HİJYENE DİKKAT ÇAĞRISI
Prof. Dr. Işıl Var, bayramlarda yoğun olarak tüketilen baklava, lokum, halka tatlı ve cezerye gibi şekerlemelere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Gıda güvenliği konusunda farkındalığın artırılması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Işıl Var, özellikle üretim yerlerinin temizlik ve hijyen koşullarının titizlikle denetlenmesi gerektiğini ifade etti.
DAHA ÖNCE BİCİ BİCİDE DE AYNI BAKTERİ SAPTANMIŞTI
Geçmişte benzer bir çalışmada yine Adana’da satılan bici bici tatlısında da aynı dışkı kökenli bakterinin saptandığı hatırlatılırken, baklava örneklerinde çıkan bu sonucun hijyen standartlarının yeterince sağlanmadığına işaret ettiği belirtildi.
Gıda güvenliği uzmanları, özellikle sıcak hava koşullarında açıkta satılan ürünlerin tüketiminde daha da dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.