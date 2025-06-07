Kurban Bayramı'nda 'Ağzım Tatlansın' Diyenler Dikkat! Baklavalarda Dışkı Tespit Edildi

TATLI TÜKETİMİNDE HİJYENE DİKKAT ÇAĞRISI

Prof. Dr. Işıl Var, bayramlarda yoğun olarak tüketilen baklava, lokum, halka tatlı ve cezerye gibi şekerlemelere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Gıda güvenliği konusunda farkındalığın artırılması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Işıl Var, özellikle üretim yerlerinin temizlik ve hijyen koşullarının titizlikle denetlenmesi gerektiğini ifade etti.