Çanakkale Lapseki'de Hasat Başladı: 400 TL'den Alıcı Buluyor

İKLİM VE TOPRAK YAPISI KALİTEYİ BELİRLİYOR

Kiraz üreticilerinden Cihat Gündüz, bölgedeki iklim koşulları ve toprak yapısının bu kaliteyi sağladığını belirterek, “Çoğu kiraz madeni 1 TL büyüklüğünde, ancak bazıları 5 TL'den bile büyük. Bu kirazlar çay bardağına sığmıyor. Lapseki’nin iklimi ve toprağı çok özel. Ayrıca koordineli bir çalışma, düzenli ilaçlama ve doğru gübreleme sayesinde bu verimi elde ediyoruz. Bu sezon hem kalite yüksek hem de fiyatlar oldukça tatmin edici” ifadelerini kullandı.