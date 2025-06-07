Çanakkale Lapseki'de Hasat Başladı: 400 TL'den Alıcı Buluyor
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yetiştirilen ve iriliğiyle dikkat çeken kirazların hasadı başladı. Halk arasında "Lapseki devi" olarak bilinen bu özel tür, hem aroması hem de görünümüyle pazarda yoğun talep görüyor. Çay bardağının ağız kısmından geçmeyecek büyüklüğe ulaşan kirazlar, bölgenin tarımsal verimliliğini de gözler önüne seriyor.
Kaynak: İHA
Lapseki’de üretilen “premier giant” ve “Ziraat 900” türü kirazlar, piyasada kilogram başına 400 ila 500 TL arasında alıcı buluyor. Madeni 5 TL’den daha büyük boyutlara ulaşan bu meyveler, özellikle kalite arayan tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Hasadın başlamasıyla birlikte üretici bahçelerinde yoğunluk artarken, yüksek fiyatlar çiftçinin yüzünü güldürdü.
İKLİM VE TOPRAK YAPISI KALİTEYİ BELİRLİYOR
Kiraz üreticilerinden Cihat Gündüz, bölgedeki iklim koşulları ve toprak yapısının bu kaliteyi sağladığını belirterek, “Çoğu kiraz madeni 1 TL büyüklüğünde, ancak bazıları 5 TL'den bile büyük. Bu kirazlar çay bardağına sığmıyor. Lapseki’nin iklimi ve toprağı çok özel. Ayrıca koordineli bir çalışma, düzenli ilaçlama ve doğru gübreleme sayesinde bu verimi elde ediyoruz. Bu sezon hem kalite yüksek hem de fiyatlar oldukça tatmin edici” ifadelerini kullandı.
YÜKSEK KATMA DEĞER SAĞLIYOR
Lapseki kirazları sadece yerel pazarlarda değil, yurt dışı alıcılar tarafından da tercih ediliyor. İhracat potansiyeli taşıyan bu ürünler, bölge tarımına önemli katma değer kazandırıyor. Özellikle iri ve aromatik yapısıyla öne çıkan bu tür, hem üreticiler hem de tüketiciler için yüksek kaliteyi temsil ediyor.