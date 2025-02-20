AKOM'dan İstanbul'a 3 Günlük Kar Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) İstanbul için üç günlük kuvvetli kar yağışı uyarısı geldi. İstanbul'da 21 Şubat Cuma, 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günleri kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

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AKOM'dan İstanbul'a 3 Günlük Kar Uyarısı

İstanbul'da hafta boyunca etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı sistem hakkında AKOM'dan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, sıcaklıkların -2 ila 3°C arasında seyredeceği belirtildi.

AKOM'un açıklamasına göre bugün karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı görülecek, ancak cuma gününden itibaren yağışların kuvvetleneceği ve yer yer yoğun kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

AKOM'dan İstanbul'a 3 Günlük Kar Uyarısı - Resim : 1

AKOM, bu süreçte vatandaşlara olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıda da bulundu.

AKOM'dan İstanbul'a 3 Günlük Kar Uyarısı - Resim : 2

AKOM'un hava durumu raporu gün gün şu şekilde:

21 Şubat Cuma: Kuvvetli kar yağışı

22 Şubat Cumartesi: Kuvvetli kar yağışı

23 Şubat Pazar: Kuvvetli kar yağışı

24 Şubat Pazartesi: Parçalı bulutlu ve hafif kar yağışlı

25 Şubat Salı: Parçalı ve çok bulutlu (sabah buzlanma)

26 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu

AKOM'dan İstanbul'a 3 Günlük Kar Uyarısı - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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