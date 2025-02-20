AKOM'dan İstanbul'a 3 Günlük Kar Uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) İstanbul için üç günlük kuvvetli kar yağışı uyarısı geldi. İstanbul'da 21 Şubat Cuma, 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günleri kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
İstanbul'da hafta boyunca etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı sistem hakkında AKOM'dan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, sıcaklıkların -2 ila 3°C arasında seyredeceği belirtildi.
AKOM'un açıklamasına göre bugün karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı görülecek, ancak cuma gününden itibaren yağışların kuvvetleneceği ve yer yer yoğun kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
AKOM, bu süreçte vatandaşlara olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıda da bulundu.
AKOM'un hava durumu raporu gün gün şu şekilde:
21 Şubat Cuma: Kuvvetli kar yağışı
22 Şubat Cumartesi: Kuvvetli kar yağışı
23 Şubat Pazar: Kuvvetli kar yağışı
24 Şubat Pazartesi: Parçalı bulutlu ve hafif kar yağışlı
25 Şubat Salı: Parçalı ve çok bulutlu (sabah buzlanma)
26 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu
Kaynak: Haber Merkezi