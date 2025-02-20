Beylikdüzü ve Büyükçekmece Beyaza Büründü

İstanbul’da iki gündür süren kar yağışı Beylikdüzü ve Büyükçekmece'yi adeta bir masal diyarına dönüştürdü. Beyaz örtü dron ile havadan görüntülendi.

Son Güncelleme:
Beylikdüzü ve Büyükçekmece Beyaza Büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporlarına göre, İstanbul’un farklı noktalarında dünden itibaren etkili olan kar, özellikle yüksek kesimlerde sabah saatlerine kadar devam etti.

Beylikdüzü ve Büyükçekmece Beyaza Büründü - Resim : 1

Karla kaplanan Beylikdüzü ve Büyükçekmece'deki manzara, göz alıcı bir kartpostal görüntüsü sergilerken, okulların kapalı olması ve trafiğin neredeyse tamamen durması, İstanbul’un alışık olmadığımız sakin anlarını gözler önüne serdi.

Beylikdüzü ve Büyükçekmece Beyaza Büründü - Resim : 2

KAR DURMAYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent için pazar gününe kadar kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.

AKOM'un hava durumu raporu şöyle:

Beylikdüzü ve Büyükçekmece Beyaza Büründü - Resim : 3

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındıİstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya AlındıGüncel

Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Kuvvetli Kar Yağışı, Rüzgar ve Çığ Tehlikesi! İstanbul Dahil 20 İlde Sarı AlarmMeteoroloji'den Kritik Uyarı: Kuvvetli Kar Yağışı, Rüzgar ve Çığ Tehlikesi! İstanbul Dahil 20 İlde Sarı AlarmGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul Kar Yağışı fırtına Beylikdüzü Büyükçekmece
Son Güncelleme:
Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş
Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı
Bakan Tekin İlk Sinyali Verdi: Eğitim Sisteminde Yeni Formül Bakan Tekin İlk Sinyali Verdi: Eğitim Sisteminde Yeni Formül
Bursa'da Madeni Yağ Dükkanında Yangın Madeni Yağ Dükkanında Yangın
ÇOK OKUNANLAR
Şeyma Subaşı'dan Duyanları Şaşırtan 'Yatırım' Açıklaması Yatırımlarını Açıkladı, Duyanlar Şaşırdı
Polis Aracında Bir Garip ‘İntihar Girişimi’ Polis Aracında Bir Garip ‘İntihar Girişimi’
Dikkat Çeken Kabine Kulisi: 12 Bakan İçin Emeklilik Formülü mü Gündemde? Dikkat Çeken Kabine Kulisi: 12 Bakan İçin Emeklilik Formülü mü Gündemde?
Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Kuvvetli Kar Yağışı, Rüzgar ve Çığ Tehlikesi! İstanbul Dahil 20 İlde Sarı Alarm Meteoroloji'den Kritik Uyarı: İstanbul Dahil 20 İlde Sarı Alarm
Ünlü Dizide Başrol Krizi Patlak Verdi: Sete Çıkmadan Son Anda Veda Etti Ünlü Dizide Başrol Krizi Patlak Verdi