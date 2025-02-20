Beylikdüzü ve Büyükçekmece Beyaza Büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporlarına göre, İstanbul’un farklı noktalarında dünden itibaren etkili olan kar, özellikle yüksek kesimlerde sabah saatlerine kadar devam etti.

Karla kaplanan Beylikdüzü ve Büyükçekmece'deki manzara, göz alıcı bir kartpostal görüntüsü sergilerken, okulların kapalı olması ve trafiğin neredeyse tamamen durması, İstanbul’un alışık olmadığımız sakin anlarını gözler önüne serdi.

KAR DURMAYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent için pazar gününe kadar kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.

AKOM'un hava durumu raporu şöyle:

Kaynak: İHA