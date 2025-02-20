İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

İstanbul'da olumsuz hava şartları hayatı felç etti. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" bilgisi verildi.

UÇUŞLAR DA İPTAL EDİLMİŞTİ

İstanbul'da kötü hava koşulları nedeniyle sadece deniz değil, tüm ulaşım araçları kitlendi. Meteoroloji ve AKOM'un kar yağışı uyarılarının ardından dün akşam İstanbullular büyük bir çile yaşadı.

Metro ve metrobüslerde oluşan yoğun kalabalık nedeniyle vatandaşlar evlerine gitmekte güçlük çekti. Öte yandan hava yolu şirketleri de pek çok uçak seferinin iptal edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: DHA