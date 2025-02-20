İstanbul'da Pembe Bulut Şaşkınlığı: Gören Cama Koştu, Bakın Sebebi Ne Çıktı

İstanbul’da gece pembeye büründü. İstanbul'un pek çok ilçesinden görülen pembe bulutlar vatandaşları şaşkına çevirdi. Pembe bulutların nedeni ise herkesi şoke etti. İşte detaylar...

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İstanbul'da Pembe Bulut Şaşkınlığı: Gören Cama Koştu, Bakın Sebebi Ne Çıktı

İstanbul’da gece saatlerinde gökyüzünde beliren pembe bulutlar, vatandaşlar arasında büyük ilgi uyandırdı. Kağıthane, Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerde görülen bu olağanüstü manzara, birçok kişi tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

İstanbul'da Pembe Bulut Şaşkınlığı: Gören Cama Koştu, Bakın Sebebi Ne Çıktı - Resim : 1

Kar yağışı sonrası ortaya çıktığı düşünülen pembe bulutların, doğa olayı sanılması heyecan yaratırken, gerçeğin farklı olduğu anlaşıldı. Görüntülerin, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi Ali Sami Yen Stadyumu’nda yapılan çim ısıtma çalışmalarından kaynaklandığı öğrenildi. Stadyumdan yayılan güçlü ışıkların bulutlara yansıması, İstanbul semalarında kartpostallık bir görüntü oluşturdu.

İstanbul'da Pembe Bulut Şaşkınlığı: Gören Cama Koştu, Bakın Sebebi Ne Çıktı - Resim : 2

Görsel şölen sunan pembe bulutlar, sosyal medyada da gündem olurken, bazı vatandaşlar bu doğaüstü manzaraya hayran kaldıklarını ifade etti.

İstanbul'da Pembe Bulut Şaşkınlığı: Gören Cama Koştu, Bakın Sebebi Ne Çıktı - Resim : 3

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Kaynak: DHA-İHA

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