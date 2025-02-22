'VIP' Göçmen Kaçakçılarına Operasyon

Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyrukları göçmenlerle Ağrı ve Van'dan bir araya gelip, kişi başı 6 bin dolar karşılığında 'VIP' minibüsler kullanarak batıdaki şehirlere götüren 5 şüpheli, ekiplerin operasyonuyla yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelileri teknik ve fiziki takiple açığa çıkardı.

'VIP' MİNİBÜSLERLE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI

Yaklaşık 9 ay süren takibin ardından şüphelilerin, Mazlum K. liderliğinde ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan Afgan göçmenleri, Van ve Ağrı'dan alıp, batıdaki şehirlere taşıdığı belirlendi. Şüphelilerin, yapılan araştırmalarda, kaçak göçmenleri kişi başı 6 bin dolar karşılığında 'VIP' minibüslerde taşıdığı da ortaya çıkarıldı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu tespitler üzerine 19 Şubat'ta Adana ve Mersin'de harekete geçen ekipler, Mazlum K. ile babası Hüseyin K. (58), Ali Y. (31), Mehmet K. (44) ve Emrah A.'yı (39) adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 81 tüfek fişeği, 20 tabanca mermisi ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen şüphelilerden Mazlum K., Ali Y. ve Mehmet K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Hüseyin K. ile Emrah A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'VIP' Göçmen Kaçakçılarına Operasyon - Resim : 1

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Kaynak: DHA

Etiketler
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