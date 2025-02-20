Balıkesir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Edremit'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Balıkesir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, insan kaçakçılığı organizasyonunda yer aldığı belirlenen 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, yasa dışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan 23 kaçak göçmen de yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avcılar Mahallesi Mavi Işık mevkisinde devriye görevi yaparken, şişirilen botlarla kaçmaya hazırlanan bir grup kaçak göçmeni fark etti.
Yapılan araştırmalar sonucu, göçmen kaçakçılığı organizasyonunu yönlendirdiği belirlenen H.D., L.Ş., A.A., M.Ç. ve E.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Yakalanan kaçak göçmenlerin, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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