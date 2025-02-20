Kayıp Kadın 3 Gündür Aranıyor

Bilecik'te kaybolan 49 yaşındaki Fatma Çay, 3 gündür her yerde aranıyor. Evinden çıktıktan sonra dönmeyen kadından hiçbir iz bulunamadı. 80 kişilik ekiple arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp Kadın 3 Gündür Aranıyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kozpınar Köyü'nde kaybolan 49 yaşındaki Fatma Çay'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Akli dengesi yerinde olmayan Çay, 18 Şubat günü saat 16.00'da evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin ihbarı üzerine jandarma, Bilecik Anda, UMKE ve AFAD ekipleri geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. İlk iki günde herhangi bir iz bulunamazken, ekipler bu sabah erken saatlerde yeniden çalışmalara başladı.

Yaklaşık 80 kişilik ekip, hassas burunlu köpekler ve dron desteğiyle hem karadan hem de havadan arama çalışmalarını sürdürüyor. Olumsuz hava şartlarına rağmen aramalar titizlikle devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
kayıp Arama kurtarma Bilecik
Botoks Etkisi Yaratan Doğal Yağlar: Kırışıklıklara Anında Yok Ediyor Botoks Etkisi Yaratan Doğal Yağlar: Kırışıklıklara Anında Yok Ediyor
Tutuklanan Sosyal Medya Fenomeni Kerimcan Durmaz Hakkında Flaş Karar Tutuklanan Kerimcan Durmaz Hakkında Flaş Karar
Tüm Gözler Yarına Çevrildi! İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı İçin İlk Adımı Atacak İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı İçin İlk Adımı Atacak
Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor: Buzdolabında Saklanmaması Gereken 10 Besin Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor
ÇOK OKUNANLAR
Taste Atlas Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemeklerini Seçti: Türkiye’den 4 Lezzet Listeye Girdi Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye'den 4 Lezzet Listeye Girdi
Şeyma Subaşı'dan Duyanları Şaşırtan 'Yatırım' Açıklaması Yatırımlarını Açıkladı, Duyanlar Şaşırdı
Ünlü Dizide Başrol Krizi Patlak Verdi: Sete Çıkmadan Son Anda Veda Etti Ünlü Dizide Başrol Krizi Patlak Verdi
Dikkat Çeken Kabine Kulisi: 12 Bakan İçin Emeklilik Formülü mü Gündemde? Dikkat Çeken Kabine Kulisi: 12 Bakan İçin Emeklilik Formülü mü Gündemde?
Polis Aracında Bir Garip ‘İntihar Girişimi’ Polis Aracında Bir Garip ‘İntihar Girişimi’