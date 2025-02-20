Kayıp Kadın 3 Gündür Aranıyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kozpınar Köyü'nde kaybolan 49 yaşındaki Fatma Çay'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Akli dengesi yerinde olmayan Çay, 18 Şubat günü saat 16.00'da evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin ihbarı üzerine jandarma, Bilecik Anda, UMKE ve AFAD ekipleri geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. İlk iki günde herhangi bir iz bulunamazken, ekipler bu sabah erken saatlerde yeniden çalışmalara başladı.

Yaklaşık 80 kişilik ekip, hassas burunlu köpekler ve dron desteğiyle hem karadan hem de havadan arama çalışmalarını sürdürüyor. Olumsuz hava şartlarına rağmen aramalar titizlikle devam ediyor.

Kaynak: İHA