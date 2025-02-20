Hasta Taşıyan Ambulans Karda Mahsur Kaldı

Siirt'in Pervari ilçesinde ambulans, yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Hasta taşıyan ambulans, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Hasta Taşıyan Ambulans Karda Mahsur Kaldı

Siirt'in Pervari ilçesinde hasta taşıyan ambulans, yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldı ancak ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

KARDA MAHSUR KALDI

Apandisit rahatsızlığı bulunan 20 yaşındaki M. Onat’ı almak için Doğanköy’den yola çıkan ambulans, Geçittepe mevkisinde kar ve tipi nedeniyle ilerleyemedi. Durumun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edilerek ambulansı kurtardı.

Ekiplerin çalışmasıyla yol açılırken, hasta taşıyan ambulans Pervari Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı.

Kaynak: AA

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