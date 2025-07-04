Sokak Ortasında Kanlı Hesaplaşma: Baba ile Oğlu Kurşunlara Hedef Oldu

Kocaeli'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, Mehmet Canımoğlu ve oğlu Aykut Canımoğlu hayatını kaybetti. Olay yerinde can veren baba ve oğlun katil zanlısı İzzet K., üzerinde cinayette kullanılan tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Sokak Ortasında Kanlı Hesaplaşma: Baba ile Oğlu Kurşunlara Hedef Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 60 yaşındaki Mehmet Canımoğlu ile 30 yaşındaki oğlu Aykut Canımoğlu hayatını kaybetti.

İKİSİ DE ÖLDÜ!

Olay, 4 Temmuz Mahallesi Devlet Hastanesi alt sokağında saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Aralarında maddi anlaşmazlık bulunan iki taraf arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflardan biri yanında bulunan tabancayla Mehmet Canımoğlu ve oğlu Aykut Canımoğlu'na ateş açtı.

Sokak Ortasında Kanlı Hesaplaşma: Baba ile Oğlu Kurşunlara Hedef Oldu - Resim : 1

Silah sesleri mahallede paniğe yol açarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, baba ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KATİL YAKALANDI

Cinayetin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için Kocaeli Emniyeti'ne bağlı ekipler geniş çaplı operasyon başlattı. Yapılan araştırma sonucu saldırganın İzzet K. olduğu belirlendi. Gölcük ilçesinde düzenlenen operasyonda, üzerinde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalanan İzzet K. gözaltına alındı.

Sokak Ortasında Kanlı Hesaplaşma: Baba ile Oğlu Kurşunlara Hedef Oldu - Resim : 2

Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, polis ekipleri olayın arka planını ve olaya karışan başka kişilerin olup olmadığını araştırıyor.

Emlak Ofisinde Alacak Kavgasında Kan Döküldü: 1 Ölü, 3 YaralıEmlak Ofisinde Alacak Kavgasında Kan Döküldü: 1 Ölü, 3 YaralıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Kavga Cinayet
Son Güncelleme:
Yüksek Kolesterolle Mücadelede En Etkili Kahvaltı Belli Oldu Yüksek Kolesterolle Mücadelede En Etkili Kahvaltı Belli Oldu
İzmir Yangın Yeri: Alevler Büyüdü, Otoban Kapatıldı İzmir Yangın Yeri: Alevler Büyüdü, Otoban Kapatıldı
Keneler En Çok Nerelere Tutunur? Eve Geldiğinizde Bu Bölgeleri Mutlaka Kontrol Edin Keneler En Çok Nerelere Tutunur? Eve Geldiğinizde Bu Bölgeleri Mutlaka Kontrol Edin
Meteoroloji Turuncu Alarm Verdi! Çok Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor Meteoroloji Turuncu Alarm Verdi! Çok Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı
Samsun’da Sağanak Felaketi: Duvar Çöktü, Araçlar Pert Oldu Samsun’da Sağanak Felaketi: Duvar Çöktü, Araçlar Pert Oldu
Meteoroloji Turuncu Alarm Verdi! Çok Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor Meteoroloji Turuncu Alarm Verdi! Çok Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Suriye'de Tarihi Değişim: Ulusal Logo Yenilendi Suriye'de Tarihi Değişim! O Logo Yenilendi
Sarıyer'de Korkunç Olay: Denizde Ceset Bulundu Sarıyer'de Korkunç Olay: Denizde Ceset Bulundu