Emlak Ofisinde Alacak Kavgasında Kan Döküldü: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Manisa-Şehzadeler ilçesindeki bir emlak ofisi, dün gece alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavga ile kan gölüne döndü. İki grup arasında başlayan tartışma hızla silahlı çatışmaya dönüştü.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi 2. Anafartalar Mahallesi 1714. Sokak'taki bir emlak ofisinde meydana geldi. Alacak meselesi yüzünden iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Silah seslerinin yankılandığı ofisten çıkan çığlıklar üzerine, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İŞLETME SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasında başından ve karnından vurulan emlak ofisi sahibi Yiğit Burdur, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen ve her iki bacağından yaralanan Baykan K.'nin (37) hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayda yaralanan diğer isimler Yusuf K. (37) sol ayak bileğinden, Burak C.E. (23) ise sağ ayağından yaralandı. İki yaralı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen ve hayatını kaybeden işletme sahibini vuran isimler de dahil olmak üzere toplam 12 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyle: Yusuf K. (37), Berkay A. (21), Burak C. E. (23), Resul B.K. (23), Emre K. (27), Yiğitcan R. (24), Ömürcan E. (24), Selim E. B. (17), İsmail K. (32), Barış S. (31), Serdar A. (33) ve Umut Ö. (23).

Kaynak: DHA