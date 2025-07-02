Markette Korku Dolu Anlar Kamerada: Müşteri, Kasiyerin Burnunu Kırdı

Bir markette kasada görevli Kübra A., müşteriye para üstünü fırlatınca tartışma çıktı. Büyüyen kavgada müşteri, kasiyere yumruk atarak burnunu kırdı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Bursa'daki bir markette kasada görevli Kübra A. ile bir müşteri arasında çıkan tartışma, kanlı bitti. Kasiyerin para üstünü fırlatmasıyla alevlenen tartışma, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu bir kavgaya dönüştü.

BURNU KIRILDI

Olay, Bursa'da bulunan bir markette yaşandı. Kasiyer Kübra A. ile kasaya gelen bir müşteri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın fitilini ateşleyen ise Kübra A.'nın para üstünü müşterinin yüzüne doğru fırlatması oldu. Yere saçılan paraları almak için eğilen müşteri Vedat K.'ya, Kübra A. tekme atarak engel olmaya çalıştı.

Markette Korku Dolu Anlar Kamerada: Müşteri, Kasiyerin Burnunu Kırdı - Resim : 1

Bu hareketle birlikte gerginlik tavan yaptı ve olay bir anda kavgaya dönüştü. Öfkelenen Vedat K., genç kasiyer Kübra A.'ya yumruk attı. Aldığı darbe sonucu burnu kırılan Kübra A., olay sonrası Vedat K.'dan şikayetçi oldu.

FAİL YAKALANDI

Olayın ardından Asayiş Büro Amirliği ve Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü, faili meçhul olayın aydınlatılması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği görüntüler incelenerek şüphelinin Vedat K. olduğu tespit edildi. Hızla harekete geçen ekipler, Karacabey ilçesinde düzenledikleri operasyonla Vedat K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

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Kaynak: İHA

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