Orman Yangınlarında Son Durum! Bakan Kontrol Altına Alınan Bölgeleri Duyurdu

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Türkiye'nin dört bir yanındaki ormanlarda peş peşe çıkan yangınlar herkesi korkuttu. Bazı yangınlar günlerce sürdü, bazıları kısa sürede söndürüldü. Birçok ilde etkili olan rüzgârla birlikte yangınlar hızla yayıldı, binlerce ağaç küle döndü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili son durumu açıkladı. Yumaklı, "İzmir Seferihisar, İzmir Menderes, Manisa Akhisar, Manisa Kula, Manisa Saruhanlı ve Bilecik Vezirhan'daki yangınlar tamamen kontrol altına alınmıştır. Hatay Antakya, Manisa Ahmetli’de ise büyük oranda kontrol sağlanmıştır." dedi.

'1 HAFTA RİSK ÇOK YÜKSEK'

Yangının kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildiren Yumaklı, "Meteorolojik verilere göre, önümüzdeki 1 hafta yangın riski çok yüksek. Bakanlık olarak, Cumhuriyet tarihimizin en güçlü hava ve kara gücüyle, alevlerle mücadeleye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

'DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ'

Asıl başarının yangınları söndürmek değil, yangınların hiç çıkmamasını sağlamak olduğuna işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, her zamankinden daha dikkatli olmalıyız. Çünkü 'Yeşil Vatan', hepimizin ortak mirası ve sorumluluğudur. Bunun için hatırlatmalarımızı tekrar yapalım: Anız yakmayalım, ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, atıkları çöpe atalım, biçerdöver ve balya makineleri çalıştırırken mutlaka su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım, en ufak bir duman gördüğümüzde bile vakit kaybetmeden 112'yi arayalım."

İşte il il orman yangınlarında son durum...

HATAY

Hatay’ın Antakya ilçesinde iki gün önce başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangında zarar gören mahalleler havadan görüntülenirken, birçok ağacın küle döndüğü görüldü. 240 hane boşaltıldı, 2 bin 500 kişi öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Hatay’ın merkez Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabasıyla kısmen kontrol altına alındı. İki gün önce başlayan ve kuvvetli rüzgar nedeniyle çevre mahallelere sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının etkili olduğu alanlarda, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken zarar gören bölgeler dronla görüntülendi.

📌Hatay’da çıkan orman yangınına karşı adeta savaşan ekipler, yangının kontrol altına alınmasının ardından yerlerde uyuyarak dinlendihttps://t.co/0kyQBJQ5FZ pic.twitter.com/8q2XU9YXEr — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 2, 2025

Havadan kaydedilen görüntülerde, yangının yerleşim yerlerine olan yakınlığı ve birçok ağacın tamamen yanarak küle dönmesi dikkat çekti. Karaali’nin yanı sıra Oğlakören, Dikmece, Gülderen, Üçgedik ve Alahan mahallelerine de ulaşan alevler, geniş bir alanda ciddi tahribata neden oldu.

240 HANE BOŞALTILDI

Yangın nedeniyle 240 hane tedbir amacıyla boşaltıldı, yaklaşık 2 bin 500 kişi öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Yangına müdahale için 8 uçak, 12 helikopter, 1000’in üzerinde kara aracı ve yaklaşık 2 bin 700 personel görev yapıyor. Etkilenen bölgelerde hem vatandaşların hem de ekiplerin güvenliği için yoğun tedbirler alınmış durumda.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü alanlarda ekipler, yeniden alevlenmeleri önlemek amacıyla nöbet tutuyor. Yangının kesin çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Bölgedeki vatandaşlar ise bir an önce tamamen söndürülmesini ve hasar tespit çalışmalarının başlamasını bekliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yangından etkilenen yerleşim yerleri ve tarım alanlarıyla ilgili hasar tespiti yapılacağını, gerekirse tarımsal destek sağlanacağını belirtti. Hatay genelinde olası yeni yangınlara karşı teyakkuz hali sürerken, vatandaşlara tedbiri elden bırakmamaları çağrısında bulunuldu.

BİLECİK

Bilecik'te dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılması sonucu Kuyubaşı ve Örenköy'lerin tedbir amaçlı boşaltıldığı yangın kontrol altına alındı.

Bilecik'te dün öğleden sonra Vezirhan beldesine bağlı Zobran köyünde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyünce, Kuyubaşı köyünde 25 vatandaş, 35 küçükbaş ve Örenköy'de ise 90 vatandaşın yanı sıra, 60 küçükbaş ve 40 büyükbaş hayvan yerleşimlerden tahliye edilmişti.

Bilecik'te dün başlayan ve rüzgârın etkisiyle hızla yayılan orman yangını kontrol altına alındı



📌Alevlerin bıraktığı hasar havadan görüntülendihttps://t.co/0kyQBJPxQr pic.twitter.com/2mXNnECckQ — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 2, 2025

Alevler sabaha karşı kontrolde altına alınırken, soğutma çalışalar devam ediyor. Bölge hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde ablukaya alınırken, alevlerin yeniden çıkmaması için nöbet tutuluyor.

Öte yandan 2 köyde yaşayan vatandaşlar bugün kontrollü bir şekilde evlerine geri döndüler.

İZMİR VE MANİSA

İzmir Seferihisar ve Menderes yangınları kontrol altına alındı. Bakan Yumaklı, dün yaptığı açıklamada, "Orası da kısmen kontrol altına alındı, bu da güzel bir haber. Yine burada söylediğim gibi soğutma çalışmaları bütün gece ve bundan sonraki birkaç gün devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

Yumaklı, İzmir Buca'daki yangının da tamamen kontrol altına alındığını duyurmuştu.

Manisa'daki yangınlarla ilgili de bilgi veren Yumaklı, "Akhisar ve Kula kısmen kontrol altına alındı, yine onlarda da bu gece boyunca ve takip eden günlerde soğutma devam edecek. Herhangi bir sorun beklemiyoruz, Ahmetli bunların arasında coğrafi koşullar olarak problemli bir yerdi ama buranın da enerjisi düşürüldü. Yine arkadaşlarımız bütün gece müdahaleye devam edecekler ve belli bir orana getirdikleri andan itibaren de artık burasıyla ilgili kontrol bilgisi sizlere vermiş olacağız." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi