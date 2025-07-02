Edremit’te Zeytinlik Yangını

Edremit’te TOKİ konutları yakınındaki zeytinlik alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ulaşımın zor olduğu alanda ekipler yol açarak müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere karşı gece boyunca mücadele sürdü.

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Edremit’te Zeytinlik Yangını
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Atatürk Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarının arkasında saat 19.30 sıralarında başlayan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarıyla kısa sürede fark edildi. Alevlerin çevredeki ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor.

Yangının başladığı bölgenin ulaşım açısından zor bir noktada yer alması, müdahale sürecini zorlaştırdı. İtfaiye ekipleri yangın noktasına ulaşabilmek için iş makineleriyle yol açma çalışması başlattı. Yangın söndürme çalışmalarına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü de destek verdi.

Edremit’te Zeytinlik Yangını - Resim : 1

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlerin kontrol altına alınması için karadan müdahale sürerken, bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ekipleri, yangın alanına yaklaşan vatandaşları güvenlik gerekçesiyle uzaklaştırdı. Yangının ormana ulaşmaması için önlem amacıyla çevredeki bazı alanlar da boşaltıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekipler soğutma çalışmaları için hazırlıklarını sürdürüyor. Olay yerindeki yoğun duman, çevredeki mahallelerde de hissedildi. Yetkililer, yangının kontrol altına alınana kadar bölgeye yaklaşılmaması uyarısında bulundu.

Edremit’te Zeytinlik Yangını - Resim : 2

Edremit Belediyesi ve orman ekiplerinin koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmalar, gece saatlerinde de devam etti. Ekiplerin yangını tamamen söndürmek ve tekrar alevlenmesini önlemek için bölgeyi sürekli gözetim altında tuttuğu bildirildi.

Kaynak: DHA

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