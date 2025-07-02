Meteoroloji'den Uyarı: Sıcaklıklar Artıyor, Termometreler 38 Dereceyi Görecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Trabzon’un batısı ve Giresun’un doğusunda ise yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Ülke genelinde hava sıcaklıkları farklılık gösteriyor. Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredecek, batı ve güney kıyılarda ise normallerin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. Güneydoğu'da ise sıcaklıklar 38 dereceye kadar çıkacak.

FIRTINA UYARISI

Rüzgar, Türkiye genelinde kuzeyli yönlerden esecek. Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu, Doğu Akdeniz’in doğusu ve Doğu Anadolu’nun batısında rüzgarın zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak. İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerde güneşli hava etkili olacak. Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ise öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz’deki kuvvetli yağış uyarısıyla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

İşte bölge bölge hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi