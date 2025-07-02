Elazığ'da Feci Kaza! 2 Ölü, 2 Yaralı

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Elazığ-Bingöl kara yolu Akmezra köyü mevkisinde kaza meydana geldi. G.T idaresindeki 34 GR 8797 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan S.T. (28) ile S.T. (19) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan sürücü ile N.T. ise ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA