'Terörsüz Türkiye' İçin Yarın Tarihi Gün! Terör Örgütü PKK Silahları Teslim Edecek

12 Mayıs’ta kendini feshettiğini duyuran terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecini yarın başlatacağı öğrenildi. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Süleymaniye kentinde, eski PKK Merkez Konseyi Üyesi Mustafa Karasu'nun katılacağı törende silahlar yetkili birimlere teslim edilecek.

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'Terörsüz Türkiye' İçin Yarın Tarihi Gün! Terör Örgütü PKK Silahları Teslim Edecek
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim günü TBMM’de DEM Partililerin elini sıkmasıyla başlayan ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat günü yaptığı 'kendini feshetme' ve 'silah bırakma' çağrısının ardından terör örgütü PKK 3-5 Mayıs tarihlerinde düzenlediği 12’nci Kongresi’nde fesih ve silah bırakma kararı aldı.

SİLAHLAR YARIN TESLİM EDİLECEK

2 Temmuz Çarşamba günü Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde düzenlenecek programla, belirli sayıda örgüt mensubunun silahlarını ilgili birimlere teslim edeceği öğrenildi.

TÖREN KAYDA ALINACAK

Töreni eski PKK Merkez Konseyi Üyesi Mustafa Karasu’nun yönetmesi bekleniyor. Silah bırakma töreninin örgüt kontrolünde kayda alınması ve yayınlanması planlanıyor. Törende Mustafa Karasu’nun da sürece ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor.

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Kaynak: ANKA

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