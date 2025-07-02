Bursa Depremleri Sonrasında Tehlikenin Tam Göbeğindeki İli Açıkladı! Ne İstanbul ne Kocaeli… Risk Rota Değiştirdi

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Bursa’nın Gemlik ilçesinde dün meydana gelen 3.9 ve 4.2 büyüklüğünde depremler sonrasında uzman isimlerden açıklamalar peş peşe gelirken Prof. Dr. Osman Bektaş’tan da kritik bir açıklama geldi.

Bektaş, yürekleri ağza getiren 2 deprem sonrasında Bursa’da deprem tehlikesinin neden arttığını açıkladı.

1939 Erzincan depreminin Mudurnu Vadisi’nde, 1957-1967 depremleriyle Gemlik Körfezi’ne stres transferi yaptığını belirten Bektaş, 1999 İzmit ve Düzce depremlerinin de stresi artırdığını söyledi.

Bektaş “KAF’nın Güney kolunda Bursa-Çanakkale hattında, deprem tehlikesi arttı” diyerek uyardı.

SEBEBİNİ AÇIKLADI

Osman Bektaş’ın sosyal medya hesabı üzerinden haritalar eşliğinde yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

KAF’nın Güney Kolunda, Gemlik Körfezi’nde dolayısıyla Bursa’nın deprem tehlikesi neden arttı? 1939 Erzincan depremi batıya göç ederek KAF’nın Güney Kolunda, Mudurnu Vadisinde, 1957-1967 M >7 depremleriyle Gemlik Körfezine stres transferi yapmıştır.

BURSANIN DEPREM ÇEKİNCESI PAMUKOVADIR

KAF nın GÜNEY KOLU 1999 M7,4 İzmit-Gölcük depremini ( KUZEY KOLU) kopyalayabilir.

Neden?

Doğuda 1967-1957 Mudurnu Vadisi M>7 depremleri; batıda M4-5 depremlerini üreten Gemlik Fay Zonu (creep ?) kilitli Pamukova Fayını kırmaya zorlamaktadır. pic.twitter.com/P4PnqcBPXK — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) July 2, 2025

'DEPREM TEHLİKESİ ARTTI'

KAF’nın Kuzey Kolunda 1999 İzmit ve Düzce M>7 depremleri Güney Kola stres transferi yaparak Gemlik Körfezi faylarında stres artışına neden olmuştur. Yukarıdaki iki temel deprem parametresi KAF’nın Güney Kolunda, Bursa-Çanakkale hattında, deprem tehlikesini artırmıştır.