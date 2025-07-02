Bursa Depremleri Sonrasında Tehlikenin Tam Göbeğindeki İli Açıkladı! Ne İstanbul ne Kocaeli… Risk Rota Değiştirdi

Prof. Dr. Osman Bektaş, Bursa’da dün meydana gelen 3.9 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrasında hayati bir uyarı yaptı. Bektaş, KAF hattındaki geçmiş depremlerin stresti artırdığını belirterek “KAF’nın Güney kolunda Bursa-Çanakkale hattında, deprem tehlikesi arttı” dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Bursa Depremleri Sonrasında Tehlikenin Tam Göbeğindeki İli Açıkladı! Ne İstanbul ne Kocaeli… Risk Rota Değiştirdi
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Bursa’nın Gemlik ilçesinde dün meydana gelen 3.9 ve 4.2 büyüklüğünde depremler sonrasında uzman isimlerden açıklamalar peş peşe gelirken Prof. Dr. Osman Bektaş’tan da kritik bir açıklama geldi.

Bektaş, yürekleri ağza getiren 2 deprem sonrasında Bursa’da deprem tehlikesinin neden arttığını açıkladı.

Bursa Depremleri Sonrasında Tehlikenin Tam Göbeğindeki İli Açıkladı! Ne İstanbul ne Kocaeli… Risk Rota Değiştirdi - Resim : 1

1939 Erzincan depreminin Mudurnu Vadisi’nde, 1957-1967 depremleriyle Gemlik Körfezi’ne stres transferi yaptığını belirten Bektaş, 1999 İzmit ve Düzce depremlerinin de stresi artırdığını söyledi.

Bektaş “KAF’nın Güney kolunda Bursa-Çanakkale hattında, deprem tehlikesi arttı” diyerek uyardı.

SEBEBİNİ AÇIKLADI

Osman Bektaş’ın sosyal medya hesabı üzerinden haritalar eşliğinde yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

KAF’nın Güney Kolunda, Gemlik Körfezi’nde dolayısıyla Bursa’nın deprem tehlikesi neden arttı? 1939 Erzincan depremi batıya göç ederek KAF’nın Güney Kolunda, Mudurnu Vadisinde, 1957-1967 M >7 depremleriyle Gemlik Körfezine stres transferi yapmıştır.

Bursa Depremleri Sonrasında Tehlikenin Tam Göbeğindeki İli Açıkladı! Ne İstanbul ne Kocaeli… Risk Rota Değiştirdi - Resim : 2

'DEPREM TEHLİKESİ ARTTI'

KAF’nın Kuzey Kolunda 1999 İzmit ve Düzce M>7 depremleri Güney Kola stres transferi yaparak Gemlik Körfezi faylarında stres artışına neden olmuştur. Yukarıdaki iki temel deprem parametresi KAF’nın Güney Kolunda, Bursa-Çanakkale hattında, deprem tehlikesini artırmıştır.

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