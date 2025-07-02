Hatay’da Alevlerin Ortasında Kalp Isıtan Vefa! Kuş Yuvasındaki Feryadı Görmezden Gelmediler

Alevlerin ortasında kalan Hatay’da yangın sürerken bir kuş yuvasını zarar görmeden kurtaran ekipler duygulandırdı. Polis ekipleri, yuvadaki kuşları güvenli alana taşıdı.

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Hatay’ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle yayılmış, ekipler söndürmek için müdahalelere başlamıştı.

Hatay’da Alevlerin Ortasında Kalp Isıtan Vefa! Kuş Yuvasındaki Feryadı Görmezden Gelmediler - Resim : 1

Kısmen kontrol altına alınan yangında hem havada hem karadan çalışmalarını sürdüren ekipler, alevlerin ortasında kalan bir kuş yuvasını fark etti.

Hatay’da Alevlerin Ortasında Kalp Isıtan Vefa! Kuş Yuvasındaki Feryadı Görmezden Gelmediler - Resim : 2

Büyük bir özenle yuvayı bulunduğu yerden alarak güvenli alana taşıyan ekiplerin bu hareketi kalpleri ısıttı. Yangın söndürme çalışmalarını sürdürürken kuş yuvasını zarar görmeden başka bir alana taşıyan polis ekipleri takdir topladı.

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Kaynak: İHA

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Hatay Yangın
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