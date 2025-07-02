Diyanet Başkanı Lüksü Mekke’ye Taşıdı! Cuma Hutbesinde İsraf Uyarısı Hacda Özel Ütücü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş ile birlikte hac ibadeti için Suudi Arabistan’a gittiği ziyarette dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Erbaş çiftinin kişisel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye'den özel personel götürüldü. Diyanet heyetiyle birlikte Mekke’ye aşçı, ütücü ve hizmetli gibi görevlerde çalışacak çok sayıda personel de gönderildi.

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Diyanet Başkanı Lüksü Mekke’ye Taşıdı! Cuma Hutbesinde İsraf Uyarısı Hacda Özel Ütücü
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Yüksek harcamaları ve tartışmalı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez de hac ziyareti sırasında ortaya çıkan detaylarla gündeme geldi.

Sözcü'nün haberine göre, Erbaş, eşi Seher Erbaş’la birlikte Mekke’ye giderken yanında sadece üst düzey görevlileri değil, ütücüsünü de götürdü. Ulaşılan belgelere göre, Erbaş ve eşinin kıyafetleri, Türkiye’den götürülen özel personel tarafından ütülendi. Belgelerde “çamaşırcı, ütücü, aşçı, hizmetli” gibi pozisyonlara atanmış Diyanet personelinin isimleri tek tek yer aldı.

Diyanet Başkanı Lüksü Mekke’ye Taşıdı! Cuma Hutbesinde İsraf Uyarısı Hacda Özel Ütücü - Resim : 1

4 BİN KİŞİLİK DEV KADRO

Cuma hutbelerinde sık sık 'israfa vurgu yapan Diyanet’in bu yılki hac organizasyonu kapsamında, Mekke ve Medine’de görev yapmak üzere toplam 4 bin 91 kişilik bir ekip Suudi Arabistan’a gönderildi. Bu ekipte sadece din görevlileri değil, aşçılar, diyetisyenler ve yemek servisi personeli de bulunuyor.

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Kaynak: Sözcü

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