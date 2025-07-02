Serinlemek İçin Girdiği Gölde Boğuldu

Elazığ'da kahreden bir olay yaşandı. Serinlemek için göle giren kadın, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Serinlemek İçin Girdiği Gölde Boğuldu
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Elazığ'da merkeze bağlı Aydıncık köyünde trajik bir olay meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için göl kenarına giden Derman T., serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra kadının çırpındığını gören yakınları 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Yakınları tarafından sudan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Derman T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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