Hatay’da Yangından Sonra Bir Felaket Daha Alarm Verdi! 15 Dakikada 40’ı Birden Öldü… Sebebi Ne Duman Ne de Alev

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27 Haziran'da Hatay’ın Erzin ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde tedirgin eden bir olay yaşandı. Bölgede hayvancılık yapan Cumali Gök'ün sürüsü Erzin Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikaların atık sularının da akıtıldığı iddia edilen dereden su içti.

Su içen hayvanlar 15 dakika sonrasında tek tek yere yığıldı 40 koyun birden hayatını kaybetti.

5 KİŞİNİN DAHA BAŞINA GELDİ

Fabrikaların atık sularını dereye akıttıklarını iddia eden Cumali Gök "Hayvanları otlatırken dereden su içtiler. Suyu içtikten 10-15 dakika sonra hayvanlar tek tek dökülmeye başladılar ve telef oldular. Bu su fabrikaların atık suları. Daha önce köyde 4-5 kişinin daha başına geldi" dedi.

DENİZDE DE HAYVANLARIN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜK

Şahin Gök ise suyun zehirli olduğunu öne sürerek şunları söyledi: Babam haber verince geldim. Babam hayvanları otlatırken sıcak olduğu için hayvanlar dereden su içmiş. Bu deredeki su da organize sanayi bölgesindeki fabrikalardan geliyor. Büyük ihtimal su zehirli olduğu için 40 tane hayvanımız öldü. Bu gelen su Erzin Organize Sanayi Bölgesi'nden geliyor, yaklaşık 500 metre sonra denize dökülüyor. Denizde de hayvanların öldüğünü gördük. Denizde de insanlar suya giriyorlar.

Öte yandan durumun jandarmaya bildirildiği ve dereden numune alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA