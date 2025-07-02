Güzide Duran ve Fikret Orman Aşkı Ortaya Çıktı: El Ele Görüntülendiler

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Bir dönemin tanınmış modeli Güzide Duran, iş insanı Adnan Aksoy ile 2007 yılında bir ilişkiye başlamış, bir yıl sonra ise nikâh masasına oturmuşlardı. İki çocukları bulunan çifti geçtiğimiz yıl, evliliklerinde yaşanan ciddi sorunlar nedeniyle karşılıklı olarak boşanma davası açtı.

'HAYATIMDA KİMSE YOK' DEMİŞTİ

Habertürk'ün haberine göre, daha önce adı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk dedikodularına karışan Güzide Duran, bu iddiaları “Hayatımda kimse yok” diyerek reddetmişti. Sonrasında Duran’ın, Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

İkili, Boğaz manzaralı bir restoranda birlikte yemek yerken görüntülendi. Mekândan çıkarken basın mensuplarını fark eden Güzide Duran, paniğe kapıldı ve hemen tekrar içeri döndü. Fikret Orman ise tüm bu gelişmeleri sessizce izlemekle yetindi. Bir süre sonra yanlarına gelen çiçekçiden bir gül alan Fikret Orman, bu çiçeği Güzide Duran’a hediye etti. Duran, “Aşkım” diyerek teşekkür etti.

BOŞANMA SÜRECİNDEKİ EŞTEN TEPKİ

Güzide Duran'ın eşi Adnan Aksoy görüntülere ilişkin olarak, "Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez! Zira boşanma davası devam etmekte ve maalesef bu şahsiyet soyadımı taşımaktadır. Bırakın evlilik birliğine saygıyı bu hayat biçimi ve aymazlık arkasında bırakıp gittiği çocukları bile en hafif tabiriyle ihanettir" ifadelerini kullandı.

Aksoy, şunları aktardı: “Program program gezip 'iyi anne ve iyi eş' vurgusu yaparken bu uzun süredir devam eden hayat biçimini nasıl maskelediği artık beyan ortaya çıkmıştır. Maalesef bu şahsiyetin tercihleri sonucu başta çocuklar ve ben hiçbir şekilde hak etmediğimiz bir süreç yaşamak zorunda bırakıldık. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum.”

Kaynak: Habertürk