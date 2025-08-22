Farkında Olmadan Herkes Yapıyor: İşte Telefon Bataryasını Su Gibi Bitiren Hatalar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mouser şirketi, sorunun yoğun kullanımda değil, pilin sınırlı ömründe yattığını belirtiyor. Teknik İçerik Direktörü Mark Patrick’e göre çoğu batarya, 500–800 tam şarj döngüsüne dayanabiliyor. Günlük tam şarj işlemleri, pilin ömrünü yalnızca iki yıl içinde tüketebiliyor.

UZMANLARDAN PİL ÖMRÜNÜ KORUMANIN TÜYOLARI

%20–%80 kuralına uyun: Telefonu tamamen doldurmak veya tamamen boşaltmak bataryaya fazla yük bindiriyor. Uzmanlar, şarjı %80’de durdurup, pilin %20’nin altına düşmesine izin verilmemesini öneriyor.

Pil tasarruf modunu etkinleştirin: Bu mod, arka plandaki gereksiz işlemleri kısıtlayarak enerji tasarrufu sağlıyor.

Sesli asistanları kapatın: “Hey Siri” gibi özellikler sensörleri sürekli aktif tutuyor ve fark edilmeyen bir şekilde güç tüketiyor.

Orijinal şarj aksesuarları kullanın: Ucuz kablo ve adaptörler telefonun iç devrelerine zarar vererek batarya performansını düşürebiliyor.

Aşırı ısınmayı önleyin: Şarj sırasında telefonu kullanmak sıcaklığı artırarak bataryanın ömrünü kısaltıyor.

Kaynak: Haber Merkezi