Farkında Olmadan Herkes Yapıyor: İşte Telefon Bataryasını Su Gibi Bitiren Hatalar

Elektronik uzmanları, akıllı telefon kullanıcılarını cihazlarını %100 şarj etmenin pil ömrünü kısalttığı konusunda uyarıyor. Akıllı telefonlarda şarj sorunu, kullanıcıların en sık karşılaştığı problemler arasında yer alıyor. Taşınabilir şarj cihazları olsa da, pek çok kişi telefonlarının zamanla daha hızlı boşaldığını fark ediyor.

Farkında Olmadan Herkes Yapıyor: İşte Telefon Bataryasını Su Gibi Bitiren Hatalar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mouser şirketi, sorunun yoğun kullanımda değil, pilin sınırlı ömründe yattığını belirtiyor. Teknik İçerik Direktörü Mark Patrick’e göre çoğu batarya, 500–800 tam şarj döngüsüne dayanabiliyor. Günlük tam şarj işlemleri, pilin ömrünü yalnızca iki yıl içinde tüketebiliyor.

Farkında Olmadan Herkes Yapıyor: İşte Telefon Bataryasını Su Gibi Bitiren Hatalar - Resim : 1

UZMANLARDAN PİL ÖMRÜNÜ KORUMANIN TÜYOLARI

%20–%80 kuralına uyun: Telefonu tamamen doldurmak veya tamamen boşaltmak bataryaya fazla yük bindiriyor. Uzmanlar, şarjı %80’de durdurup, pilin %20’nin altına düşmesine izin verilmemesini öneriyor.

Pil tasarruf modunu etkinleştirin: Bu mod, arka plandaki gereksiz işlemleri kısıtlayarak enerji tasarrufu sağlıyor.

Farkında Olmadan Herkes Yapıyor: İşte Telefon Bataryasını Su Gibi Bitiren Hatalar - Resim : 2

Sesli asistanları kapatın: “Hey Siri” gibi özellikler sensörleri sürekli aktif tutuyor ve fark edilmeyen bir şekilde güç tüketiyor.

Orijinal şarj aksesuarları kullanın: Ucuz kablo ve adaptörler telefonun iç devrelerine zarar vererek batarya performansını düşürebiliyor.

Aşırı ısınmayı önleyin: Şarj sırasında telefonu kullanmak sıcaklığı artırarak bataryanın ömrünü kısaltıyor.

İslam Memiş: Altın Satışında Yeni Dönem Başlıyorİslam Memiş: Altın Satışında Yeni Dönem BaşlıyorEkonomi

BYD Masaya Oturdu: Sektör Gelecek Habere KilitlendiBYD Masaya Oturdu: Sektör Gelecek Habere KilitlendiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akıllı Telefon Cep Telefonu Telefon
Tunus Üzerinden Türkiye’ye Giriş Yaptı! Cumartesi Gününe Kadar Sürecek, Maskeleri Hazırlayın!
Cumartesi Gününe Kadar Sürecek, Maskeleri Hazırlayın
Neredeyse Her Arabada Bulunuyor: Yaz Sıcaklarında Patlama Riski Taşıyor! Hemen Kontrol Edin
Neredeyse Her Arabada Bulunuyor: Yaz Sıcaklarında Patlama Riski Taşıyor! Hemen Kontrol Edin
Ameliyat Önlükleri Neden Mavi ve Yeşil? Meğer Nedeni Buymuş
Ameliyat Önlükleri Neden Mavi ve Yeşil? Meğer Nedeni Buymuş
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda! Çalıştığı Kanalı Tek Kalemle Sildi: ‘Allah'a Havale Ediyorum’ Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda
Yeşilçam’ın Unutulmaz Yakışıklı Jönüydü: Şöhreti Bir Kenara Atıp Sırra Kadem Bastı! Kenan Kalav’ın Şimdiki Mesleğini Duyanlar Şok Geçiriyor Başka Bir Ülkede Restoran Patronu Oldu
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ‘Sındırgı’ Depremi Sonrası Kritik Uyarı! ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’
Sındırgı ve İstanbul Depremini Bilmişti: Şener Üşümezsoy Riskli Fay Hattına Dikkat Çekip Uyardı: Yakın Tarihte Büyük Bir Deprem Yaşanacak! Yakın Tarihte Büyük Bir Deprem Yaşanacak!
Bu Nasıl Çekememezlik! Panathinaikos-Samsunspor Maçı Sonrası Yunan Basınında Skandal Manşet Yunan Basınında Skandal Manşet