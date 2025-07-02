Eşini Bıçaklayıp Ütüyle Darbetmişti! Saldırgan Erkekten Skandal Savunma!

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Kadıköy'de geçtiğimiz ocak ayında Emrah K. isimli erkek, eşi Maftuna T.'yi saatlerce darbetmişti. Maftuna T.'yi önce bıçaklayan ardından ütüyle suratına ve başına defalarca kez vuran saldırgan Emrah K., kadın bayılana kadar durmamıştı.

Çığlık seslerini duyarak eve çıkan komşular ise saldırgan erkek tarafından "Sizi de öldürürüm" diyerek tehdit edilmişti. Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre ihbar üzerine olay yerine gelen polisler kapıyı çaldığında ise Emrah K. "Gidin buradan... Bu kadını öldüreceğim" diyerek bağırmaya başlamıştı. Ekipler kapıyı kırarak içeri girip şahsı gözaltına almıştı.

'YÜZÜ TANINMAZ HALDE'

Adli Tıp raporunda Maftuna T.'nin yüzünün tanınmaz hale geldiği, vücudunda kemik kırıkları, diş kayıpları, darp izleri, bıçak esikleri oluştuğu kaydedildi.

SKANDAL İFADE

Emrah K.'nın "pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı. Emrah K. ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü ve bu nedenle sinir krizi geçirdiğini iddia etti.

Eşini döverken çektiği görüntüleri eşinin annesine yolladığını da itiraf eden saldırgan pişman olduğunu öne sürdü.

Kaynak: Sabah