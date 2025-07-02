Bakan Yerlikaya Duyurdu: 825 Kilo Eroin Ele Geçirildi, 30 Şüpheli Yakalandı

Adana merkezli 7 ilde düzenlenen dev uyuşturucu operasyonunda 825 kilo eroin ele geçirildi, organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar, yurt dışına firar eden Ş.I. liderliğindeki uyuşturucu şebekesine yönelik yapıldı.

Bakan Yerlikaya Duyurdu: 825 Kilo Eroin Ele Geçirildi, 30 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana merkezli 7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 825 kilogram eroin ele geçirildiğini ve 30 organize suç örgütü üyesinin yakalandığını duyurdu.

Operasyonların, yurt dışına firar eden Ş.I. liderliğindeki uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik yürütüldüğü belirtildi.

Bakan Yerlikaya Duyurdu: 825 Kilo Eroin Ele Geçirildi, 30 Şüpheli Yakalandı - Resim : 1

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda; Hakkari, Hatay, İstanbul, Van, Diyarbakır ve Mersin'de toplam 38 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yalnızca uyuşturucu değil, ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, açıklamasında zehir tacirleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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