Bakan Yerlikaya Duyurdu! 3.1 Milyar TL'lik Vurguna Operasyon: Kara Para, Sahte Belge, Şantaj... Suç Kataloğu Gibi!

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde düzenlenen büyük çaplı operasyonlarda dolandırıcılık ve yasa dışı bahis başta olmak üzere birçok suçtan aranan 230 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, organize suç örgütlerine yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda toplam işlem hacmi 3 milyar 150 milyon TL'yi bulan dolandırıcılık faaliyetleri ortaya çıkarıldı.

230 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 230 şüpheliden 93'ü tutuklanırken, 100 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Kalan şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Hatay, Gaziantep, Konya, Muğla, Tokat, Aydın, Tekirdağ, Amasya, Giresun, Şanlıurfa, Ordu ve Çorum'da gerçekleştirilen operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla; Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinasyonunda yürütüldü.

Şüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "nitelikli yağma", "yasa dışı bahis", "kamu kurumlarını zarara uğratacak şekilde dolandırıcılık", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması", "rüşvet", "tehdit" ve "şantaj" gibi ağır suçlamalarla soruşturma başlatıldı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporları doğrultusunda, suçtan elde edildiği belirlenen 9 gayrimenkul, 27 araç, 1 dükkan, 2 arsa ve yaklaşık 2 milyon TL tutarındaki banka hesaplarına el konuldu.

Operasyonlar sırasında ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu maddeler, yüklü miktarda nakit para, çek ve senetler, banka/kredi kartları ile çok sayıda dijital materyal, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: Haber Merkezi