Euro Uçuyor! Yeni Rekor Geldi
Türk Lirası’ndaki değer kaybı devam ederken, Euro rekor tazeledi. Fed Başkanı Powell’ın Jackson Hole’daki açıklamaları sonrası dolar gerilerken, Euro yükselişe geçti. Euro kuru 48 TL’yi aşarak haftayı 48,3 TL satış, 47,8 TL alış fiyatıyla kapattı.
Türk Lirası’ndaki değer kaybı sürerken, Euro yeni bir rekor daha kırdı. Euro kuru, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole’daki açıklamalarının ardından yükselişe geçti.
Powell’ın faiz politikasına dair temkinli mesajlar vermesi, dolar endeksini düşürürken Euro ve Wall Street endekslerine pozitif yansıdı.
Euro, gece saatlerinde 48 TL’yi aşarak haftayı 48,3 TL satış, 47,8 TL alış seviyesinden tamamladı.
Kaynak: Haber Merkezi
