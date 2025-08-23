Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu: Dövizde Dikkat Çeken Gelişme

Yatırımcıların gözü kulağı bu hafta da piyasalardaydı. Haftalık bazda en yüksek kazanç sağlayan yatırım aracı borsa olurken, altın ve dolar da yatırımcısına kazandırdı. Euro ise değer kaybıyla haftayı kapattı.

Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu: Dövizde Dikkat Çeken Gelişme
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, hafta boyunca en düşük 10.850,22 ve en yüksek 11.398,27 puanı gördü. Endeks, bir önceki haftaya göre yüzde 4,62 yükselerek 11.372,33 puandan kapanış yaptı.

ALTINDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,16 artışla 4 bin 397 lira oldu. Cumhuriyet altını yüzde 0,17 yükselerek 29 bin 709 liraya, çeyrek altın ise yüzde 0,20 prim yaparak 7 bin 365 liraya çıktı.

DOLAR YÜKSELDİ, EURO DÜŞÜŞE GEÇTİ

Döviz cephesinde ABD doları yüzde 0,29 değer kazanarak 41,0170 liraya yükseldi. Euro ise yüzde 0,37 gerileyerek 47,6720 liraya indi.

FONLARIN EN ÇOK KAZANDIRANI BELLİ OLDU

Yatırım fonları haftayı yüzde 1,58, emeklilik fonları ise yüzde 1,61 değer artışıyla kapattı. Fon kategorilerinde öne çıkan ise yüzde 3,15 getiriyle “borsa yatırım fonları” oldu.

Kaynak: AA

