KMM Sona Erdi, Bakan Şimşek'ten Açıklama Geldi: 'Hedefimize Ulaştık'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sona eren Kur Korumalı Mevduat uygulaması ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Şimşek bu adımın olumlu olduğunu ve finansal istikrarı güçlendireceğini söyledi.

KMM Sona Erdi, Bakan Şimşek'ten Açıklama Geldi: 'Hedefimize Ulaştık'
2021 yılında yürürlüğe sokulan ve tartışmalara neden olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona erdi. Konuya ilişkin Merkez Bankası Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bunun arkasından bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Resmi X hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Şimşek, "Programımızın önemli hedeflerinden birine daha ulaştık. Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona erdi. Artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek" dedi.

'FİNANSAL İSTİKRAR GÜÇLENECEK'

Programdan çıkmanın olumlu bir adım olduğunu söyleyen Şimşek, "Zirve seviyesi 3,4 trilyon TL (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar TL’ye (11 milyar dolar) geriledi. Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM’nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek" ifadelerini kullandı.

