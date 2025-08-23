Piyasada Rekorlar Kırılırken, Zarar Listesi Ortaya Çıktı: En Çok Zarar Eden 20 Şirket Açıklandı
2025 yılının ilk yarısı dikkat çeken gelişmelere sahne oldu. Borsa İstanbul'da görülmedik zirveler kendini gösterirken, en çok zarar açıklayan şirketler listesi de belli oldu. İşte en çok zarar açıklayan 20 şirket...
2025 yılının ikinci çeyreğiyle birlikte bilanço dönemi tamamlandı. Borsa İstanbul tarihi zirveleri görürken, açıklanan mali tablolar yatırımcıların dikkatini en çok zarar açıklayan şirketlere çevirdi. Yılın ilk yarısında en büyük zararı 12,6 milyar TL ile Vestel Elektronik açıkladı.
EN ÇOK ZARAR EDEN 20 ŞİRKET LİSTESİ BELLİ OLDU
İşte 2025’in ilk altı ayında zarar açıklayan şirketler sıralaması:
20. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (YGYO)
Zarar: 1 milyar 194 milyon TL
19. Doğanlar Mobilya Grubu (DGNMO)
Zarar: 1 milyar 212 milyon TL
18. Hektaş Ticaret (HEKTS)
Zarar: 1 milyar 244 milyon TL
17. Kalyon Güneş Teknolojileri (KLYPV)
Zarar: 1 milyar 268 milyon TL
16. Sabancı Holding (SAHOL)
Zarar: 1 milyar 365 milyon TL
15. Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik (KLSER)
Zarar: 1 milyar 413 milyon TL
14. Bien Yapı Ürünleri Sanayi (BIENY)
Zarar: 1 milyar 492 milyon TL
13. Çan 2 Termik (CANTE)
Zarar: 1 milyar 876 milyon TL
12. TAV Havalimanları Holding (TAVHL)
Zarar: 1 milyar 930 milyon TL
11. Investco Holding (INVES)
Zarar: 2 milyar 243 milyon TL
10. Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GOZDE)
Zarar: 2 milyar 338 milyon TL
9. Vestel Beyaz Eşya (VESBE)
Zarar: 2 milyar 869 milyon TL
8. Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi (CRFSA)
Zarar: 3 milyar 233 milyon TL
7. Alarko Holding (ALARK)
Zarar: 3 milyar 251 milyon TL
6. Petkim Petrokimya Holding (PETKM)
Zarar: 3 milyar 313 milyon TL
5. Arçelik (ARCLK)
Zarar: 4 milyar 75 milyon TL
4. Mogan Enerji Yatırım Holding (MOGAN)
Zarar: 4 milyar 224 milyon TL
3. Zorlu Enerji Elektrik Üretim (ZOREN)
Zarar: 8 milyar 355 milyon TL
2. Sasa Polyester (SASA)
Zarar: 8 milyar 837 milyon TL
1. Vestel Elektronik (VESTL)
Zarar: 12 milyar 641 milyon TL
Kaynak: Haber Merkezi