Piyasada Rekorlar Kırılırken, Zarar Listesi Ortaya Çıktı: En Çok Zarar Eden 20 Şirket Açıklandı

2025 yılının ilk yarısı dikkat çeken gelişmelere sahne oldu. Borsa İstanbul'da görülmedik zirveler kendini gösterirken, en çok zarar açıklayan şirketler listesi de belli oldu. İşte en çok zarar açıklayan 20 şirket...

Son Güncelleme:
Piyasada Rekorlar Kırılırken, Zarar Listesi Ortaya Çıktı: En Çok Zarar Eden 20 Şirket Açıklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2025 yılının ikinci çeyreğiyle birlikte bilanço dönemi tamamlandı. Borsa İstanbul tarihi zirveleri görürken, açıklanan mali tablolar yatırımcıların dikkatini en çok zarar açıklayan şirketlere çevirdi. Yılın ilk yarısında en büyük zararı 12,6 milyar TL ile Vestel Elektronik açıkladı.

Piyasada Rekorlar Kırılırken, Zarar Listesi Ortaya Çıktı: En Çok Zarar Eden 20 Şirket Açıklandı - Resim : 1

EN ÇOK ZARAR EDEN 20 ŞİRKET LİSTESİ BELLİ OLDU

İşte 2025’in ilk altı ayında zarar açıklayan şirketler sıralaması:

20. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (YGYO)

Zarar: 1 milyar 194 milyon TL

19. Doğanlar Mobilya Grubu (DGNMO)

Zarar: 1 milyar 212 milyon TL

18. Hektaş Ticaret (HEKTS)

Zarar: 1 milyar 244 milyon TL

17. Kalyon Güneş Teknolojileri (KLYPV)

Zarar: 1 milyar 268 milyon TL

16. Sabancı Holding (SAHOL)

Zarar: 1 milyar 365 milyon TL

15. Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik (KLSER)

Zarar: 1 milyar 413 milyon TL

14. Bien Yapı Ürünleri Sanayi (BIENY)

Zarar: 1 milyar 492 milyon TL

13. Çan 2 Termik (CANTE)

Zarar: 1 milyar 876 milyon TL

12. TAV Havalimanları Holding (TAVHL)

Zarar: 1 milyar 930 milyon TL

11. Investco Holding (INVES)

Zarar: 2 milyar 243 milyon TL

Piyasada Rekorlar Kırılırken, Zarar Listesi Ortaya Çıktı: En Çok Zarar Eden 20 Şirket Açıklandı - Resim : 2

10. Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GOZDE)

Zarar: 2 milyar 338 milyon TL

9. Vestel Beyaz Eşya (VESBE)

Zarar: 2 milyar 869 milyon TL

8. Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi (CRFSA)

Zarar: 3 milyar 233 milyon TL

7. Alarko Holding (ALARK)

Zarar: 3 milyar 251 milyon TL

6. Petkim Petrokimya Holding (PETKM)

Zarar: 3 milyar 313 milyon TL

5. Arçelik (ARCLK)

Zarar: 4 milyar 75 milyon TL

4. Mogan Enerji Yatırım Holding (MOGAN)

Zarar: 4 milyar 224 milyon TL

3. Zorlu Enerji Elektrik Üretim (ZOREN)

Zarar: 8 milyar 355 milyon TL

2. Sasa Polyester (SASA)

Zarar: 8 milyar 837 milyon TL

1. Vestel Elektronik (VESTL)

Zarar: 12 milyar 641 milyon TL

2.5 Milyar Google Kullanıcısı Tehlikede! Hackerlar Google Çalışanı Gibi Davranıyor, Tüm Bilgileri Ele Geçiriyor2.5 Milyar Google Kullanıcısı Tehlikede! Hackerlar Google Çalışanı Gibi Davranıyor, Tüm Bilgileri Ele GeçiriyorEkonomi

Teknoloji Devinden Flaş Zarar Raporu: Satışların İki Katı Kayıp Yazıldı! KAP'a BildirildiTeknoloji Devinden Flaş Zarar Raporu: Satışların İki Katı Kayıp Yazıldı! KAP'a BildirildiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Borsa Borsa İstanbul Zarar
Son Güncelleme:
Duygusal Tükenmişliğe En Yatkın Burçlar Açıklandı Duygusal Tükenmişliğe En Yatkın Burçlar Açıklandı
SGK Harekete Geçti: Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor
Tunus Üzerinden Türkiye’ye Giriş Yaptı! Cumartesi Gününe Kadar Sürecek, Maskeleri Hazırlayın! Cumartesi Gününe Kadar Sürecek, Maskeleri Hazırlayın
2.5 Milyar Google Kullanıcısı Tehlikede! Hackerlar Google Çalışanı Gibi Davranıyor, Tüm Bilgileri Ele Geçiriyor 2.5 Milyar Google Kullanıcısı Tehlikede! Hackerlar Google Çalışanı Gibi Davranıyor
ÇOK OKUNANLAR
Antalya’da Korkunç Gece: Oda Başkanı Kadın Çalışanını ve Arkadaşını Öldürdükten Sonra İntihar Etti Oda Başkanı Dehşet Saçtı! İki Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti
SGK Harekete Geçti: Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor
Minguzzi Davası'na 'Sedat Peker' Dokunuşu... Avukatı Devraldı! Minguzzi Davası'na 'Sedat Peker' Dokunuşu... Avukatı Devraldı!
Kur Korumalı Mevduat Uygulaması Sonlandırıldı! Kur Korumalı Mevduat Uygulaması Sonlandırıldı!
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı