Piyasada Rekorlar Kırılırken, Zarar Listesi Ortaya Çıktı: En Çok Zarar Eden 20 Şirket Açıklandı

2025 yılının ikinci çeyreğiyle birlikte bilanço dönemi tamamlandı. Borsa İstanbul tarihi zirveleri görürken, açıklanan mali tablolar yatırımcıların dikkatini en çok zarar açıklayan şirketlere çevirdi. Yılın ilk yarısında en büyük zararı 12,6 milyar TL ile Vestel Elektronik açıkladı.

EN ÇOK ZARAR EDEN 20 ŞİRKET LİSTESİ BELLİ OLDU

İşte 2025’in ilk altı ayında zarar açıklayan şirketler sıralaması:

20. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (YGYO)

Zarar: 1 milyar 194 milyon TL

19. Doğanlar Mobilya Grubu (DGNMO)

Zarar: 1 milyar 212 milyon TL

18. Hektaş Ticaret (HEKTS)

Zarar: 1 milyar 244 milyon TL

17. Kalyon Güneş Teknolojileri (KLYPV)

Zarar: 1 milyar 268 milyon TL

16. Sabancı Holding (SAHOL)

Zarar: 1 milyar 365 milyon TL

15. Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik (KLSER)

Zarar: 1 milyar 413 milyon TL

14. Bien Yapı Ürünleri Sanayi (BIENY)

Zarar: 1 milyar 492 milyon TL

13. Çan 2 Termik (CANTE)

Zarar: 1 milyar 876 milyon TL

12. TAV Havalimanları Holding (TAVHL)

Zarar: 1 milyar 930 milyon TL

11. Investco Holding (INVES)

Zarar: 2 milyar 243 milyon TL

10. Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GOZDE)

Zarar: 2 milyar 338 milyon TL

9. Vestel Beyaz Eşya (VESBE)

Zarar: 2 milyar 869 milyon TL

8. Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi (CRFSA)

Zarar: 3 milyar 233 milyon TL

7. Alarko Holding (ALARK)

Zarar: 3 milyar 251 milyon TL

6. Petkim Petrokimya Holding (PETKM)

Zarar: 3 milyar 313 milyon TL

5. Arçelik (ARCLK)

Zarar: 4 milyar 75 milyon TL

4. Mogan Enerji Yatırım Holding (MOGAN)

Zarar: 4 milyar 224 milyon TL

3. Zorlu Enerji Elektrik Üretim (ZOREN)

Zarar: 8 milyar 355 milyon TL

2. Sasa Polyester (SASA)

Zarar: 8 milyar 837 milyon TL

1. Vestel Elektronik (VESTL)

Zarar: 12 milyar 641 milyon TL

Kaynak: Haber Merkezi