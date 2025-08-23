Kozmetik Devi Revolution Beauty Satış Sürecini İptal Etti! Kurucular Göreve Dönüyor

Küresel kozmetik markası Revolution Beauty, mayıs ayında başlattığı satış sürecini resmen sonlandırdı. Şirket, yeniden yapılanma sürecinde kurucu ortaklara yeniden görev verileceğini duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre, 2022’de haklarında yürütülen soruşturmalar sonrası ayrılan kurucular Tom Allsworth ve Adam Minto, yeniden yönetim kadrosuna dahil olacak. Allsworth CEO koltuğuna otururken, Minto danışmanlık görevini üstlenecek. Yeni dönemde maliyetleri azaltma, sermaye artırımı ve lisans anlaşmalarına odaklanılacağı belirtildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Iain McDonald, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Markayı büyüten liderlik ekibinin yeniden göreve dönmesi, uzun vadeli değer yaratma sürecinde önemli bir adım olacak” ifadelerini kullandı.

SATIŞ PLANLARI REDDEDİLDİ

Revolution Beauty, satışların yüzde 25 düşmesi ve yüksek indirimlerin baskısı nedeniyle mayıs ayında şirketi devretme süreci başlatmıştı. Ancak haziranda Frasers Group teklifini geri çekti, özel sermaye şirketi True’nun önerisi ise kabul edilmedi.

HİSSELERDE HIZLI YÜKSELİŞ

Şirket hisseleri, açıklamanın ardından yüzde 10,4 artış kaydederek 3,86 peni seviyesine çıktı. Revolution Beauty, borçlarını ödemek ve yeniden yapılanmayı finanse etmek amacıyla kurucular ve en büyük hissedarlardan Debenhams desteğiyle yaklaşık 15 milyon sterlin yeni sermaye toplamayı planlıyor.

